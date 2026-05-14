Esperado anuncio sobre José Saturnino Cardozo llega en plena final Saprissa vs. Herediano

José Saturnino Cardozo definió su futuro al analizar las opciones que tenía.

Después de que Saprissa y Herediano entregaron sus alineaciones para el partido de ida de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026, cuando los focos de atención están puestos en la lucha por la corona, el Municipal Liberia se las ingenió para dar de qué hablar.

En plena final, el cuadro pampero anunció lo que horas antes adelantó La Nación: José Saturnino Cardozo se mantiene al frente de Liberia.

La noticia tan esperada por los Coyotes llegó así: “¡El legado de Cardozo continúa en la Ciudad Blanca! José Saturnino Cardozo firmó su contrato por un año más con Municipal Liberia”.

Además, el equipo hizo un recuento, recordando que el paraguayo de 55 años se unió a esta institución desde el 3 de febrero del 2025.

Así anunció Liberia la continuidad de José Saturnino Cardozo. (Prensa Liberia/Municipal Liberia)

“Desde su llegada se ha convertido en un coyote más. Ya suma 1 año y 3 meses al mando de nuestro equipo, contabilizando 55 partidos en Primera División y 8 juegos en el Torneo de Copa, sumando así 63 partidos como timonel de los aurinegros. ¡José Saturnino Cardozo, Liberia es su casa! ¡Somos Municipal Liberia!”, destacó el equipo pampero.

Aparte del estratega, también se renovó el contrato del preparador de porteros Erick Sánchez, del preparador físico Gabriel Patat y del asistente técnico Fabrizio Ronchetti. Todos estamparon su firma por un año.