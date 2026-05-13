José Saturnino Cardozo ya le dio a Liberia la respuesta que tanto añoraba

José Saturnino Cardozo continuará al mando de Liberia por un año más.

Aunque todavía no está firmado el contrato de renovación, la mañana de este miércoles 13 de mayo la dirigencia del Municipal Liberia escuchó el “sí” que tanto buscaba: el de José Saturnino Cardozo, entrenador que llevó al equipo a dos rondas semifinales.

Los guanacastecos y el timonel paraguayo llegaron a un acuerdo para continuar la relación laboral, luego de que las negociaciones se complicaran en el cierre del campeonato, debido al interés que Cardozo despertó en otros equipos, tanto en Costa Rica como fuera del país.

Wílder Eusse, presidente liberiano, confirmó que ya existe un acuerdo verbal con el estratega, a quien considera una pieza fundamental en el proyecto que ha tenido al club cerca de disputar una final nacional y de clasificar a la Copa Centroamericana.

“Todo está acordado de forma verbal, vamos a esperar únicamente la revisión legal de toda la documentación”, expresó el presidente liberiano en entrevista con La Nación.

En el Apertura 2025, Liberia quedó eliminado en semifinales contra Alajuelense, mientras que en el Clausura 2026 cayó ante el Deportivo Saprissa en esa misma instancia.

Cardozo no escondió en sus conferencias de prensa que se siente muy cómodo en Liberia, por lo que siempre mostró disposición para continuar al mando de los Coyotes.

“Hay que esperar, del futuro nunca se sabe. Uno se puede preguntar muchas cosas, pero nunca sabe. Estoy contento y agradecido con la afición de Liberia. El cariño es mutuo, porque yo estoy tranquilo y feliz acá”, dijo luego del triunfo contra Alajuelense en la última fecha de la fase regular.

El equipo ya anunció la salida de seis jugadores: Daniel Chacón, Yoserth Hernández, Waylon Francis, Fernando Lesme, Lorenzo Orellano y Joaquín Alonso Hernández.

Sin duda, el caso que más impacta a los liberianos es el de Alonso Hernández, futbolista estadounidense-mexicano que lideró el ataque en el último torneo y aportó no solo cuatro goles, sino también desequilibrio ofensivo y cuatro asistencias.

A falta de la firma oficial, José Saturnino Cardozo tiene prácticamente todo listo para seguir comandando el proyecto liberiano por un año más.