Fútbol

El Municipal Liberia sacude su planilla con tres salidas el día después de su eliminación

El Municipal Liberia no esperó ni 24 horas después de su eliminación para mover la planilla

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Por Esteban Valverde
Saprissa v. Liberia
El Municipal Liberia perdió la serie semifinal con un global de 3 a 1 ante Saprissa, en semifinales. (Rafael Pacheco Granados)







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Municipal LiberiaJosé Saturnino Cardozo
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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