El Municipal Liberia sacude su planilla con tres salidas el día después de su eliminación

El Municipal Liberia perdió la serie semifinal con un global de 3 a 1 ante Saprissa, en semifinales.

Wílder Eusse, presidente del Municipal Liberia, confirmó que ya se dieron tres salidas del plantel guanacasteco. Liberia quedó fuera del torneo nacional el domingo pasado, cuando perdió 2 a 0 ante Saprissa en el partido de vuelta de la semifinal.

El jerarca liberiano detalló que el defensor Waylon Francis no continuará vistiendo la camisa pampera. Tampoco seguirán el volante Lorenzo Orellano ni el zaguero Daniel Chacón.

En el caso de Francis y Orellano, ambos jugadores terminaron contrato y ya se decidió que no se les renovará el vínculo. Mientras tanto, Chacón finalizó su préstamo por parte de Alajuelense y este no será extendido.

El caso de Chacón fue complejo para Liberia, sobre todo porque sufrió una grave lesión que le impidió actuar con el club desde su llegada en el segundo semestre del 2025.

El presidente de Liberia explicó que las conversaciones con José Saturnino Cardozo, entrenador del club hasta el domingo pasado, continúan, por lo que todavía no puede afirmar si el paraguayo seguirá o no en el equipo.

Una situación similar es la que afronta Joaquín Alonso Hernández, delantero estadounidense-mexicano, quien terminó contrato, pero todavía no ha dado una respuesta sobre su continuidad en la institución.

“Tiene la propuesta sobre la mesa, pero de momento seguimos esperando una respuesta definitiva”, aseguró.

Este martes podría ser un día decisivo para los liberianos, ya que se llevará a cabo una reunión que podría definir la continuidad o salida del entrenador sudamericano.

La última manifestación pública sobre el futuro de Cardozo la dio Fabrizio Ronchetti, asistente técnico del estratega, luego de la derrota 2 a 0 frente a Saprissa.

“Uno espera que la mayoría del grupo se quede. Con respecto a Pepe, es una decisión personal de él. Está contento, pero esto es deporte y fútbol; ahora, con los torneos que hizo, es normal que otros equipos se lo quieran llevar”, afirmó.