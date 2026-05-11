José Saturnino Cardozo no apareció tras la eliminación y su futuro está en el aire

Todo el mundo lo esperaba en la conferencia de prensa, pero no llegó. José Saturnino Cardozo, entrenador de Liberia, no se presentó a la atención postpartido luego de la eliminación contra Saprissa en las semifinales del Clausura 2026.

La razón por la que el DT del equipo guanacasteco no compareció fue porque vio la tarjeta roja al final del partido. Sin embargo, su ausencia dejó varias dudas en el aire, sobre todo la respuesta que todos quieren conocer: ¿seguirá o no en Liberia?

La Nación conoció que este lunes el cuadro guanacasteco tendrá una reunión de alta gerencia, liderada por su presidente, Wílder Eusse, y ahí se determinará lo que pasará con el paraguayo.

De entrada, Cardozo cuenta con interés de Alajuelense para llevarlo a su proyecto, además de ofertas fuera de Costa Rica.

Con este escenario, a la conferencia de prensa llegó Fabrizio Ronchetti, asistente técnico del “Diablo Mayor”.

“Este grupo, tanto el torneo pasado como este, normalizó algo que no es normal: que un equipo no tradicional juegue estas instancias. A nosotros solo nos queda felicitar al equipo porque compró la idea de lo que trajo Cardozo hasta el último día del torneo, que fue este partido”, describió Ronchetti luego de la derrota 2 a 0 en el Ricardo Saprissa.

El auxiliar de José Saturnino expresó que, si ellos continúan en el banquillo, esperan que la mayoría de los jugadores se mantengan, ya que consideran que el proyecto avanza de buena forma.

“Uno espera que la mayoría del grupo se quede. Con respecto a Pepe, es una decisión personal de él. Está contento, pero esto es deporte y fútbol; ahora, con los torneos que hizo, es normal que otros equipos se lo quieran llevar”, puntualizó.

Ronchetti dejó una frase que generó reflexión.

“Los procesos tienen un inicio y un fin. Ojalá las decisiones que se tomen sean lo mejor para todos. Cardozo es fundamental porque se creó una identidad y eso fue responsabilidad de él”, mencionó el asistente técnico.

“Tuvimos orden, disciplina y recuperamos jugadores que venían con poca relevancia. El trabajo fue muy bueno”, agregó.

Liberia, bajo el mando de José Saturnino Cardozo, logró llegar dos veces a semifinales, además de alcanzar la ronda previa a la final en el Torneo de Copa.

Desde que Óscar Ramírez anunció que no seguiría al mando de Alajuelense, el nombre de José Saturnino Cardozo tomó fuerza para asumir el proyecto manudo, el cual vuelve a tener urgencia de un título luego de que, en el presente campeonato, ni siquiera pudo acceder a la fase final.