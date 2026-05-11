Jefferson Brenes habla de la joya que anotó para Saprissa: ‘Lo que viví fue increíble’

Jefferson Brenes celebró junto a Tomás Rodríguez el gol que marcó para Saprissa ante Liberia.

Jefferson Brenes tomó el balón a media altura y, con una media volea, infló las redes ante Liberia. La diana fue una verdadera joya y abrió el camino para que Saprissa esté en una nueva final.

Ante esto, el volante saprissista declaró a FUTV que el gol fue un desahogo para él, en medio de la presión que implica ser un futbolista referente del Monstruo.

Brenes recalcó que nunca había marcado un gol de tan alta factura como el que consiguió ante los guanacastecos.

“Esto se lo dedico a mi papá, que está en una situación complicada. Lo que viví hoy fue increíble. Yo, desde que estaba en Limón, quería jugar en Saprissa y estoy cumpliendo un sueño. Ahora estoy en otra final”, dijo Brenes.

Sobre la diana, agregó:

“Es el primero de este tipo. He hecho goles de todo tipo; me falta uno con el pecho. Se dicen muchas cosas de mí, pero me mantengo tranquilo. Yo no tengo problema en llevar el número ‘10’, pero hay que saber que el número es solamente eso. Alonso Solís ya había retirado este número”, agregó el volante.

Sobre todo lo que ha sucedido con Saprissa y las sanciones que cumplen Mariano Torres y Fidel Escobar, el mediocampista detalló:

“Se dicen cosas extracancha, tratan de desestabilizarnos, pero dentro del camerino somos fuertes. Vemos a todos entrenando, metiendo. Ahora solo queda descansar”, finalizó Brenes.