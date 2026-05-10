Saprissa vs. Liberia: Hernán Medford pidió un ‘infierno’ y la Cueva dictará sentencia

Saprissa y Liberia salen a escena, listos para el pulso final. No hay más allá para ambos: uno seguirá con aspiraciones al título y el otro se marchará de vacaciones. El juego de vuelta de la semifinal entre morados y liberianos empieza a definirse desde las 4 p. m. de esta tarde en el Estadio Ricardo Saprissa.

Al salir al terreno de juego, ninguno lleva ventaja, al menos en el marcador, porque el primer encuentro terminó 1-1; pero, por ser local, por contar con el respaldo de su afición, la balanza se inclina hacia el conjunto tibaseño.

¿Dónde verlo? Copiado!

Usted puede ver la semifinal en la transmisión de FUTV o seguir los detalles en este en vivo de La Nación.

🔥 HOY 😈 EN LA CUEVA



🫱🏻‍🫲🏼 RNC Bienestar pic.twitter.com/pzVFUhYZ62 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 10, 2026

Hernán Medford, técnico de los morados, espera que la afición los impulse a la final, que aliente de principio a fin; por eso, al terminar el primer partido en Liberia, hizo el llamado a sus seguidores para que convirtieran el Ricardo Saprissa en un “infierno” para Liberia.

Además, Hernán quiere revancha. Está herido por aquella derrota 1-2 que sufrió su equipo en casa, en las últimas fechas de la fase regular del torneo, la última vez que Liberia visitó la “Cueva” morada.

Bajas de Saprissa Copiado!

Saprissa no contará con Mariano Torres ni Fidel Escobar, sancionados con tres partidos tras ser reportados por el árbitro y el comisario en la jornada 18 del certamen. Ambos cumplirán dos juegos y les queda uno, que esperan pagar en la final; pero, para eso, su equipo debe dejar en el camino a Liberia.

Sin castigo Copiado!

Jorkaeff Azofeifa sí estará. Liberia pidió castigo para el lateral por sus gestos al celebrar el gol de su equipo. No recibió sanción, pero el Tribunal Disciplinario le abrió un proceso que, al menos para esta tarde, no le impide saltar a la cancha.

¿Será su último juego? Copiado!

Liberia viajó el sábado a San José, donde se concentró junto al hombre que ha sido noticia: el técnico José Saturnino Cardozo. La gente le cantaba “No se va, no se va”, pero parece que el paraguayo se deja seducir por Alajuelense, que lo quiere en sus filas.

Morados y aurinegros solo se han enfrentado en una semifinal. Fue en el 2009: los guanacastecos avanzaron y terminaron campeones nacionales contra Herediano.

El balance Copiado!

Gerardo Coto Cover, en su sitio en Facebook El Zar de las Estadísticas, nos brinda los datos de esos duelos entre morados y liberianos en fases finales de campeonatos.

Primer juego de postemporada: 13-5-2009. Liberia 1 Saprissa 1. Semifinal Verano 2009

Último juego de postemporada: 03-5-2026. Liberia 1 Saprissa 1. Semifinal Clausura 2026

Balance en postemporadas: Juegos: 3

Victorias Saprissa: 0 (0%) - empates: 2 (67%) - victorias Liberia: 1 (33%).

Goles Saprissa: 2 - goles Liberia: 3.

Siendo Saprissa local ante Liberia en postemporadas

Juegos: 1

Victorias Saprissa: 0 (0%)- empates: 0 (0%)- victorias Liberia: 1 (100%).

Goles Saprissa: 0 goles - Liberia: 1.

Primer juego de semifinales: 13-5-2009. Liberia 1 Saprissa 1. Semifinal Verano 2009.

Último juego de semifinales: 03-5-2026. Liberia 1 Saprissa 1. Semifinal Clausura 2026.

Balance en semifinales: Juegos: 3.

Victorias Saprissa: 0 (0%)- empates: 2 (67%) - victorias Liberia: 1 (33%).

Goles Saprissa: 2 goles - Liberia: 3.

Siendo Saprissa local en semifinales:

Juegos: 1: Victorias Saprissa: 0 (0%) - empates: 0 (0%)- victorias Liberia: 1 (100%).

Goles Saprissa: 0 goles - Liberia: 1.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por David Gómez, quien tendrá como asistentes a Jeriel Valverde y Félix Quesada. Marianela Araya será la secretaria arbitral. Jesús Montero estará a cargo del VAR y Víctor Ramírez será el árbitro AVAR.

David Gómez será el árbitro central de la semifinal entre Saprissa y Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.