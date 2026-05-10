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Saprissa vs. Liberia: Hernán Medford pidió un ‘infierno’ y la Cueva dictará sentencia

Morados y liberianos buscan llegar a la final contra Herediano

Por Milton Montenegro
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Saprissa y Liberia salen a escena, listos para el pulso final. No hay más allá para ambos: uno seguirá con aspiraciones al título y el otro se marchará de vacaciones. El juego de vuelta de la semifinal entre morados y liberianos empieza a definirse desde las 4 p. m. de esta tarde en el Estadio Ricardo Saprissa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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