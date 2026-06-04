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España firma empate gris ante Irak en su primer test para el Mundial 2026

La Selección de España tiene mucho que afinar antes de su debut en el Mundial 2026, donde llegar con grandes expectativas

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Por AFP
El delantero de España Yeremi Pino remata fuera ante el achique del arquero irakí Jalal Hassan, durante el amistoso previo al Mundial 2026.
El delantero de España Yeremi Pino remata fuera ante el achique del arquero irakí Jalal Hassan, durante el amistoso previo al Mundial 2026. (ANDER GILLENEA/AFP)







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