España firma empate gris ante Irak en su primer test para el Mundial 2026

El delantero de España Yeremi Pino remata fuera ante el achique del arquero irakí Jalal Hassan, durante el amistoso previo al Mundial 2026.

La Coruña, España. Irak sorprendió a una España muy experimental, que no pudo pasar del empate 1-1 en el primero de sus dos partidos de preparación de cara al Mundial 2026, este jueves en La Coruña (Galicia, noroeste de país).

Ferran Torres (minuto 16) abrió el marcador para España, pero Merchas Doski igualó (27′) en un partido en el que la Roja pareció acusar la falta de rodaje y una masiva rotación en sus filas.

“Era un día de sensaciones y de dar la ocasión a otros jugadores”, dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras el encuentro.

De la Fuente dejó fuera de la convocatoria hasta a diez jugadores, muchos de ellos habituales titulares.

Además de los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams, el seleccionador español también dejó fuera a fijos como Rodrigo Hernández “Rodri”, Pedri, Cucurella u Oyarzabal, entre otros.

De la Fuente ya había advertido que este partido sería una primera toma de contacto antes del otro amistoso contra Perú en México el 8 de junio, donde ya debería empezar a verse una España más cercana a la que jugará el Mundial.

El seleccionador español recurrió a nueve jugadores de apoyo, que convocó sólo para este partido y no forman parte de los 26 elegidos para la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

En el estadio de Riazor de La Coruña, España tardó en coger las riendas del encuentro con unos primeros minutos en los que se sucedieron las imprecisiones.

Ferran abre el marcador

El gol de Ferran Torres de disparo cruzado (16) marcó el inicio del dominio español.

Ferran, acompañado por Borja Iglesias en ataque este jueves, anotó su 24º tanto con la camiseta roja, empatado con Mikel Oyarzabal como noveno mejor goleador histórico de la Roja.

El atacante del Barça, uno de los hombres más incisivos de España hasta su sustitución en la segunda parte, pudo ampliar la cuenta con un disparo que se estrelló en el larguero (40).

España monopolizó el balón, pero le costó encontrar los huecos ante una Irak, que desde el inicio se cerró atrás buscando sus oportunidades en rápidas salidas al contraataque.

El gol del empate visitante llegó en un balón largo a Doski, que sorprendió con un tiro cruzado lejano al portero Joan García (27).

“Me ha sorprendido gratamente. Ha sido un equipo con mucha intensidad, ritmo y velocidad”, dijo De la Fuente sobre su rival.

Irak trató de aprovechar su choque con España mirando al duro grupo I que le tocó en el Mundial junto a Francia, Noruega y Senegal, para su segunda aparición en una Copa del Mundo tras su participación en México 1986.

España, tras un cambio masivo de medio equipo, fue más vertical y buscó el juego más directo en el segundo tiempo, pero también se mostró algo más imprecisa en su juego.

La Roja rondó el área contraria, pero sin lograr llevar auténtico peligro a la portería iraquí ni poder dar la vuelta al resultado.

Tras este encuentro, España volará el viernes a Estados Unidos para empezar su preparación para el Mundial sobre el terreno.

La Roja, encuadrada en el grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde, antes de enfrentarse en la misma ciudad a Arabia Saudí el 21 de junio.

España cerrará la fase de grupos contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara el 27 de junio.