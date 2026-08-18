Puro Deporte

Escándalo en la Liga Española: Aficionados presionan e insultan a jugadores de su propio equipo

Uno de los clubes de la Liga Española denunció presiones y ofensas de parte de sus propios aficionados hacia los futbolistas por temas extradeportivos

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Por AFP
Jugadores del Deportivo La Coruña se reúnen antes de un partido de pretemporada ante el Real Madrid en el estadio Abanca Riazor de Galicia.
Jugadores del Deportivo La Coruña se reúnen antes de un partido de pretemporada ante el Real Madrid en el estadio Abanca Riazor de Galicia. (ADRIAN POMBO GONZALEZ/NurPhoto via AFP)







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