Escándalo en la Liga Española: Aficionados presionan e insultan a jugadores de su propio equipo

Jugadores del Deportivo La Coruña se reúnen antes de un partido de pretemporada ante el Real Madrid en el estadio Abanca Riazor de Galicia.

Madrid, España. El Real Club Deportivo de La Coruña de la Liga Española condenó los “insultos” y las “presiones” recibidos por sus jugadores durante el partido ante el Elche, en relación con las medidas tomadas en una de las graderías del estadio Abanca Riazor, y explicó que pondrá el asunto en manos de sus servicios jurídicos.

“El RC Deportivo quiere denunciar públicamente los insultos y presiones que algunos de sus jugadores vienen sufriendo durante las últimas semanas por parte de aficionados que pretenden que estos adopten una posición concreta en asuntos extradeportivos no relacionados de manera directa con su práctica profesional. Los hechos han sido documentados y puestos a disposición de los servicios jurídicos del Club, que valorarán el ejercicio de cuantas acciones procedan en defensa de sus profesionales”, señaló el club gallego en un comunicado.

La entidad coruñesa explicó que estas conductas se produjeron “tanto de forma presencial como a través de mensajes por redes sociales y aplicaciones de mensajería”. “Van dirigidos de forma particular a algunos jugadores, tanto en la esfera profesional como en su esfera personal y privada, con el objetivo de presionarles para que se pronuncien respecto a cuestiones no deportivas de las que estos no son partícipes”, indicó.

Las protestas vienen motivadas por los cambios de condiciones para los socios abonados de la grada llamada Marathón Inferior. Entre otras medidas, el club anunció que podría efectuar controles aleatorios de identidad tanto en los accesos como durante la estancia en el estadio Abanca Riazor.

El Deportivo explicó que durante el calentamiento del partido de este lunes ante el Elche por la Liga Española (1-1) algunos jugadores “recibieron desde un sector de la grada gritos e insultos de manera reiterada, al tiempo que se les instaba a tomar partido públicamente a favor de las reivindicaciones de una parte de la afición”. “Esta situación se reprodujo a la salida de los jugadores del estadio, en presencia de sus familiares”, manifestó.

“El club considera absolutamente inaceptable cualquier comportamiento de esta naturaleza y condena de forma firme toda manifestación de violencia -ya sea física o verbal-, intimidación o amenaza dirigida contra los jugadores y contra cualquiera de los miembros del RC Deportivo”, añadió.

Aún así, el club aseguró que “entiende y respeta profundamente que los aficionados puedan expresar su disconformidad, formular críticas o manifestar su desacuerdo con determinadas decisiones”. “Sin embargo, ninguna discrepancia puede justificar los insultos, las presiones personales o cualquier intento de imponer que jugadores y miembros del cuerpo técnico se posicionen públicamente sobre una cuestión que no forma parte de sus responsabilidades”, expuso.

Además, el club explicó por qué tras el partido desde el departamento de prensa se impidió al jugador Ximo Navarro responder preguntas relacionadas con las protestas. “Se limitaron a responder a cuestiones estrictamente deportivas, manteniéndoles al margen de un tema que nada tiene que ver con ellos ni con su desempeño en el terreno de juego. Todo ello sin menoscabar la posibilidad de los medios de comunicación de recoger las impresiones de los protagonistas sobre el debut del RC Deportivo en Primera División después de ocho años”, subrayó.

“El club, además, en su condición de empleador, tiene el deber legal de velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores, también en su dimensión psicosocial, y actuó en cumplimiento de esa obligación. Jugadores y entrenadores deben poder desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin verse sometidos a presiones externas que incidan negativamente en su rendimiento deportivo y les afecten en su ámbito personal y familiar”, continuó.

El club gallego impuso algunas restricciones y medidas de seguridad en esa parte del estadio debido a sanciones acumuladas en los últimos años.