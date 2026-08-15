Puro Deporte

Regresó la Liga Española: así quedó el primer partido

La Liga Española, una de las más seguidas del mundo, ya está en acción con la temporada 2026-27

EscucharEscuchar
Por Alejandro Cerdas
Duelo entre el Getafe y Alavés dio inició al fútbol español
Con este duelo entre el Getafe y el Alavés dio inició el fútbol español. (Deportivo Alavés)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LaLigaFutbol españolGetafeAlavés
Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.