Regresó la Liga Española: así quedó el primer partido

Con este duelo entre el Getafe y el Alavés dio inició el fútbol español.

Tres meses después del cierre de LaLiga 2025-26, dio inicio formalmente la temporada 2026-27. El pitazo inicial se dio en el Estadio de Mendizorroza a las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica), con el duelo entre el Deportivo Alavés y el Getafe CF, encuentro que marcó el arranque de la primera gran liga del fútbol europeo.

El Getafe, bajo la dirección técnica de José Bordalás, se presentó como la revelación del torneo anterior tras finalizar en la sétima casilla y sellar su boleto a la Conference League con un plantel austero. Por su parte, el Alavés, comandado por Quique Sánchez Flores, venía de ocupar el puesto 14 de la clasificación.

Pese al favoritismo del conjunto azulón, el Alavés dio un golpe sobre la mesa al imponerse con un categórico 3-0. Los goles cayeron en la etapa complementaria por obra de Nahuel Tenaglia (73′), Mariano Díaz (90+1′) y Mikel Rodríguez (90+4′). El panorama se le complicó a los visitantes desde el cierre de la primera mitad, cuando Kiko Femenía vio la tarjeta roja al minuto 42, dejando al Getafe con diez hombres.

Entretanto, las principales potencias del fútbol español aún no han debutado. Clubes como el Athletic Club, el Real Betis y los dos grandes favoritos, el Real Madrid y el FC Barcelona, postergaron su estreno y verán acción hasta la segunda jornada.

El bicampeón Barcelona y el Real Madrid iniciarán su andar el próximo fin de semana: los merengues visitarán al Espanyol el sábado 22 de agosto, mientras que los culés recibirán al Elche el domingo 23.

¿Dónde ver la liga española en Costa Rica?

En Costa Rica existen dos opciones para ver La Liga; la cadena Sky y la aplicación Vix.

Por un lado Sky es quien tiene los derechos del fútbol español en toda Centroamérica. Mientras que del otro lado, la aplicación de Vix está disponible para los usuarios de la cablera Tigo.

Para que los suscriptores de Tigo puedan activar Vix tienen que llamar a servicio al cliente o llenar un formulario en la dirección www.tigo.cr/vix-premium.