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Escándalo en Alajuelense: ‘La Nación’ muestra las fotografías de un día atípico en el CAR

Vea cómo transcurrió el jueves de Liga Deportiva Alajuelense en el Centro de Alto Rendimiento tras un nuevo caso de indisciplina

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Por Fanny Tayver Marín
Ambiente en el CAR, llegada de jugadores y expectativa por posible llegada de Alejandro Bran
Óscar Ramírez dirigió la práctica de Liga Deportiva Alajuelense, en la que no estuvieron Alejandro Bran ni Kenneth Vargas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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