Escándalo en Alajuelense: ‘La Nación’ muestra las fotografías de un día atípico en el CAR

Óscar Ramírez dirigió la práctica de Liga Deportiva Alajuelense, en la que no estuvieron Alejandro Bran ni Kenneth Vargas.

En el Centro de Alto Rendimiento (CAR) parecía que todo transcurría con normalidad, pero a la vez, cada integrante de Liga Deportiva Alajuelense tenía claro que este jueves 19 de marzo resultó un día atípico, al despertar y ver a Alejandro Bran en las noticias, alterado y hasta detenido algunos minutos por la Fuerza Pública, según indicó el propio futbolista.

La Liga tenía programada la práctica para las 4 p. m. en el CAR y eso no varió. Lo distinto fue que tanto Alejandro Bran como Kenneth Vargas estaban citados desde horas antes para rendir cuentas en una reunión con el gerente deportivo del club, Carlos Vela.

Ambos jugadores se mantuvieron en el recinto. Se dio la encerrona y les indicaron que no se entrenarían con el primer equipo hasta nuevo aviso, como parte de las primeras medidas disciplinarias.

Los demás futbolistas se presentaron con normalidad y sostuvieron su sesión habitual. Después, Alejandro Bran y Kenneth Vargas tuvieron que ir darle la cara a sus compañeros y ofrecerles una disculpa. Ambos recibirán una multa, aplicándose el reglamento disciplinario del club.

Alajuelense visitará el sábado a Herediano, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. Antes de eso, este viernes, Óscar Ramírez conversará con los medios de comunicación, en horas de la tarde.

Joel Campbell y José Alvarado se saludan antes de entrar al edificio principal del CAR, donde se encuentra el camerino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Santiago van der Putten llegó antes de la hora pactada y en el parquero saludó al psicólogo Eduardo Rubinstein. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Washington Ortega se dirige a la cancha para practicar bajo el marco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rashir Parkins y Joel Campbell van camino a la cancha para la práctica con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aarón Salazar camina hacia la cancha junto a Andrés Ramírez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)