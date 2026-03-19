Vea el impactante momento de la detención de Alejandro Bran: gritando, esposado y contra una columna

Alejandro Bran protagonizó un tenso momento en el condominio donde vive.

La detención de Alejandro Bran esta madrugada en el condominio Núcleo en las cercanías de La Sabana quedó registrada en videos que son difundidos en redes sociales.

El volante de Alajuelense se vio envuelto en momentos de mucha tensión cuando, según la Fuerza Pública, empezó a generar problemas al hacer bulla con una motocicleta en el parqueo de un condominio, ante esto tuvo un enfrentamiento con la seguridad privada del lugar.

Posteriormente, tuvo que intervenir la Fuerza Pública.

Así ocurrió la detención de Alejandro Bran de Alajuelense

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