Puro Deporte

Erling Haaland dice presente con doblete en su debut mundialista

Erling Haaland hizo un gran debut en el Mundial 2026 en la victoria de Noruega ante Irak

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Por Isaac Vega
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 16: Erling Haaland #9 of Norway celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Iraq and Norway at Boston Stadium on June 16, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haaland celebra su primer gol con Noruega en el Mundial 2026. (JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP)







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Mundial 2026Erling HaalandNoruega
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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