Erling Haaland dice presente con doblete en su debut mundialista

Erling Haaland celebra su primer gol con Noruega en el Mundial 2026.

Erling Haaland debutó con doblete este martes con la selección de Noruega, en la goleada 4-1 ante Irak por el grupo I del Mundial 2026.

El “Androide” llegó a su primer Mundial como la máxima figura de su selección, y uno de los mejores delanteros del mundo con 55 goles en 50 apariciones con Noruega.

Tras 29 minutos de juego, un pase al segundo palo de David Wolfe dejó a Haaland frente al arco para marcar su primer gol.

Con la anotación, Noruega ganó confianza y comandó el ataque del partido en el estadio de los Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS, en Foxborough, cerca de Boston.

En el minuto 39 llegó la segunda anotación de Irak en los Mundiales (su anterior se remonta a México 86), cuando el delantero Aymen Hussein venció de un salto a los centrales vikingos para empatar el juego.

La fiesta de goles no terminó, tan solo cuatro minutos después, Haaland selló su doblete tras un error de Irak: el guardameta intentó rechazar el balón pero rebotó en el Androide y fue directo a la portería.

El marcador no se movió por la siguiente media hora de juego, hasta que un centro del mediocampista del Arsenal, Martin Odegaard encontró a Leo Ostigard para poner el tercer gol de los vikingos (minuto 76).

La cuarta y última anotación del juego vino en la última jugada del encuentro, que se le anotó como autogol a Aymen Hussein, quien empujó el balón en un centro peleado con los jugadores iraquíes cuando ya se jugaba la reposición.

Este marcador deja el Grupo I con Francia y Noruega con 3 puntos, mientras Senegal e Irak se quedan en cero tras la primera jornada.

Tras el encuentro, el récord anotador de Haaland queda en 57 goles en 51 partidos, más de una anotación por encuentro con la selección.

El Grupo I volverá a ver acción volverá el próximo lunes 22 de junio: Francia vs. Irak se jugará a las 3 p. m. hora de Costa Rica y Noruega vs. Senegal a las 6 p. m.

Cómo clasificaron al Mundial

Noruega selló su boleto al Mundial 2026 tras ganar el Grupo I de la UEFA. Esta clasificación significó el regreso noruego a una copa del mundo tras 28 años, pues su última participación fue en Francia 1998.

Por su parte, Irak fue la última selección clasificada a la Copa del Mundo 2026, tras ganar 2-1 a Bolivia en el repechaje.