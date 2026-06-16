Puro Deporte

Vea el increíble gol que anotó Erling Haaland en el Mundial: al portero de Irak le cayó un avión encima

Haaland anotó los dos tantos con que Noruega vence a Irak

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Erling Haaland anoto los dos goloes con que Noruega derrota a Irak.
Erling Haaland anoto los dos goloes con que Noruega derrota a Irak. (Cuenta X de ESPN/Cuenta X de ESPN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NoruegaIrakErling HaalandMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.