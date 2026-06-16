Vea el increíble gol que anotó Erling Haaland en el Mundial: al portero de Irak le cayó un avión encima

Erling Haaland anoto los dos goloes con que Noruega derrota a Irak.

Erling Haaland, quien debutó en una Copa del Mundo este martes ante Irak, se hizo sentir en las redes.

Al final del primer tiempo, Noruega gana 2-1 con los dos tantos del “Androide”, como le llaman a Haaland.

El delantero noruego de 25 años lleva 57 goles anotados en 50 partidos con su selección, lo que le otorga un impactante promedio de más de un tanto por encuentro.

La carreada de Haaland a Noruega este Mundial va a ser legendaria



Doblete en 45 minutos pic.twitter.com/jcm9VS3jFJ — Álex (@LxoMessismoFCB) June 16, 2026

Al minuto 43, cuando el partido estaba 1-1 y Aymen Hussein, quien anotó el gol del empate momentáneo a uno para Irak, pedía calma. Se llevó los dedos índices a su cabeza pidiéndoles a sus compañeros concentración.

Pero cuatro minutos después de la conquista de Hussein, error catastrófico de la defensa de Irak, con Tahseen realizando un pase atrás muy suave para el arquero Jalal Hassan.

El portero vio cómo le llegaba un avión a presionarlo (Haaland); intentó sacarse el balón de encima, pero fue demasiado tarde. Erling Haaland lo encimó, lo apretó, fue un depredador que consiguió meter la pierna y mandar el esférico al fondo del marco.