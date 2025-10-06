Erick Lonis terminó exhausto contra Honduras sin jugar un solo minuto por un reclamo de Jorge Luis Pinto

La Selección de Costa Rica regresa a Honduras para disputar un partido eliminatorio frente a la selección catracha, en un escenario complicado como es el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

La Tricolor juega el próximo jueves a las 8 p.m. y está obligada a sumar, debido a que solo registra dos puntos en la eliminatoria.

Erick Lonis, actual integrante de la comisión deportiva de Saprissa, recordó dos momentos de su carrera contra Honduras: cuando en el 2001 la Selección ganó 3-2 de visita con él en el arco, y tres años después, cuando en el estadio Francisco Morazán, el 17 de noviembre del 2004, la escuadra nacional empató 0-0 y avanzó a la hexagonal final rumbo al Mundial de Alemania 2006.

En ese compromiso del 2004, Lonis recordó que no jugó ni un minuto, pero terminó exhausto debido a una situación que se presentó con Jorge Luis Pinto, quien era el técnico del conjunto nacional.

LEA MÁS: Keylor Navas responde la pregunta de la polémica: ¿La Selección de Costa Rica es favorita ante Honduras?

Pinto fue expulsado cuando faltaban 20 minutos para que terminara el encuentro, y Lonis, quien era su asistente, debió hacerse cargo de la Selección.

“Faltaban como 20 minutos y el profe (Pinto) quería hacer un cambio, ya lo tenía listo, pero no decía quién salía y en eso lo expulsaron. Hablaba y no decía por quién era el cambio, iba para afuera y no me decía a quién sacar. Recuerdo que me le puse al frente y lo agarré, creo que de los hombros, y le dije: ‘Profe, ¿quién sale?’”, comentó Lonis.

Erick Lonnis fue asistente de Jorge Luis Pinto y en noviembre del 2004, contra Honduras, debió asumir la dirección técnica del equipo, por la expulsión del colombiano. (Jose Cordero/José Cordero)

Esa variante a la que se refirió Lonis fue la de Carlos “el Zorro” Hernández, quien ingresó en lugar de Andy Herron. Antes de la roja para Pinto por reclamar, Wálter Centeno entró al minuto 59 en lugar de Alonso Solís.

“Fue la primera vez que tomé un equipo como técnico y terminé exhausto, porque, pese a que estábamos bien parados y Álvaro Mesén hizo un muy buen partido, todo el equipo en sí, el rival apretaba y creo que Chope (Paulo Wanchope) terminó jugando casi de contención, como Patrick Vieira; se tiró atrás a defender”, recordó Erick Lonis.

Lonis añadió que, al terminar el juego con el 0-0 y el pase casi al mundial, Pinto no paraba de festejar.

“Cuando terminó el partido, yo estaba físicamente cansadísimo y el profe brincaba y me abrazaba y me decía: ‘Erick, hicimos un partido perfecto’. Y realmente en defensa fue así y conservamos el 0-0”, añadió Lonis.

Once años después, en 2015, Jorge Luis Pinto habló con el Diario Diez de Honduras sobre esa expulsión.

“En ese momento el árbitro salvadoreño (Rodolfo Sibrián) me expulsó y yo me fui al centro del campo y lo tuve de frente y le dije: ‘Árbitro, de la cancha no me voy’,” inició confesando ante el asombro de muchos.

Jorge Luis Pinto vivió los últimos 20 minutos del partido contra Honduras en el 2004, detrás de una malla, luego de ser expulsado.

Pinto siguió su relato: “‘¿Árbitro, adónde me voy? Si me voy allá (a la gradería) me matan y usted será el responsable’. Entonces aquel hombre sudaba y estaba más nervioso que yo y la gente pensaba que Pinto estaba loco, pero no; yo, tranquilo y equilibrado, manejando la circunstancia.”

Manejar la circunstancia, aseguró Pinto, y Lonis indicó que se hizo un partido perfecto. Sobre qué debe hacer la Tricolor el jueves contra Honduras, Erick Lonis no tuvo duda en recomendar un juego perfecto.

“Se tiene que hacer un partido perfecto, lo primero es terminar con 11; suena muy básico, pero es fundamental cuando vas de visita en un juego que define tantísimas cosas, porque el resultado es casi definitorio. Si ganamos, casi que clasificamos al mundial, por los números y lo que se viene, y hay que ganarle aquí a Nicaragua, eso es innegociable. De ganar esos dos juegos hacemos 8 puntos. Si perdemos estamos muy complicados, si empatamos seguimos en la pelea, así es como lo veo. Hay que buscar ganar y si no se gana, no se pierde”, dijo Erick Lonis.

Lonis manifestó que el ambiente en el Francisco Morazán no fue tan agresivo, pero resaltó que San Pedro Sula es una ciudad muy húmeda y caliente, aparte de que la cancha se siente pequeña porque las graderías están cerca del terreno de juego.