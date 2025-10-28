Erick Lonis desata risas al recordar que Jafet Soto jugó con Saprissa

Un momento jocoso se vivió en la sala de prensa del Deportivo Saprissa, un instante que causó risas; al menos a algunos comunicadores les hizo gracia la respuesta de Erick Lonis. Lonis se refirió al caso de los jóvenes que se marcharon a Herediano.

Lonis explicaba por qué dos muchachos de las ligas menores del club partieron y firmaron con Herediano. El integrante del comité deportivo morado respondía preguntas de los comunicadores, y la respuesta a una de ellas hizo que algunos no contuvieran la risa.

A Lonis le preguntaron por qué no se evita la fuga de talento, o qué se puede hacer para que eso no suceda en las divisiones menores.

Erick dijo que es algo inevitable, estaba dando su posición y expresó: “Hasta el presidente de Herediano jugó en Saprissa. ¿No sabían? Hasta el presidente de Herediano jugó en Saprissa. Es imposible evitar que algunos no se marchen”, comentó Lonis, y de inmediato se escucharon las risas.

“¿Por qué se ríe Keish?”, le preguntó Erick a Keishmer Gómez, periodista de ESPN, y las risas fueron más sonoras.

“Hay foto, hay foto de eso (de Jafet como morado)”, agregó Lonis.

Erick siguió con el tema de la fuga de talento y destacó: “Es imposible de evitar, porque en el primer equipo son 30 y en divisiones menores hay cientos de jugadores y no hay campo para todos. Le pongo un ejemplo, hablando del tema de Herediano: Yeltsin (Tejeda), Wálter Cortés, Aarón Cruz, Danny Carvajal, Anthony Walker y José David Corrales fueron formados en las divisiones menores de Saprissa”, señaló Lonis, quien no ve mal que un joven quiera salir de un club para unirse a otro.

A Jafet Soto no le hace mucha gracia recordar su pasado en Saprissa, pero Erick Lonis lo puso sobre la mesa. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

“Ustedes han escuchado cuando todos los argentinos dicen que jugaron en Boca o River, pasaron en algún momento por sus divisiones menores y no todos llegan al primer equipo. En el caso nuestro es lo mismo; algunos jóvenes tienen que irse, debemos prestarlos, ir a otro equipo. De los cuatro porteros que tiene Herediano, tres se hicieron en Saprissa y en otros equipos hay gran cantidad de talentos que por diferentes razones se fueron”, señaló Lonis.

Erick Lonis confirmó que Jafet Soto jugó en Saprissa. (Tomada de Twitter/Tomada de Twitter)

Erick añadió que los hermanos Sibaja, Emmanuel y Gabriel, se fueron porque no aceptaron la propuesta de Saprissa.

“Es normal que se vayan, les ayudamos, los formamos, les dimos una oportunidad y estamos contentos de que uno de ellos sea seleccionado. No está mal la decisión que tomaron, pero nosotros tenemos talentos de calidad y vamos a hacer otro reclutamiento”, manifestó Erick Lonis.

