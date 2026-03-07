¿Era expulsión? Audios del VAR sentencian dos acciones polémicas entre Alajuelense y Cartaginés

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

David Gómez fue el árbitro del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés no solo deparó los tres puntos para el campeón nacional, sino que la Comisión de Arbitraje confirmó que David Gómez y su equipo de trabajo tomaron las decisiones correctas en dos de las acciones más polémicas del juego.

La primera ocurrió a los 20 minutos. La Comisión liderada por Enrique Osses detalló que se produce una disputa en el centro del campo.

“Creichel Pérez juega claramente ese balón y Enzo Fernández llega tarde a esa disputa, golpeando con un uso ilegal de brazos el hombro, cuello y rostro del rival, de una manera temeraria”, explicó la Comisión de Arbitraje.

Debido a eso, el árbitro de campo, David Gómez, decidió amonestar al brumoso por uso ilegal de brazos.

“A partir de ese momento, el VAR inicia una revisión protocolaria de la acción, encontrando evidencia suficiente para determinar que el golpe inicialmente es en el hombro y cuello del rival, por lo que decide corroborar la decisión de los árbitros de campo, indicándoles que pueden reanudar el juego”, indicó.

De este partido también se liberó el audio del VAR en la acción del minuto 81, en la revisión de la tarjeta roja que luego se anuló cuando el central fue a revisar el monitor.

La Comisión de Arbitraje explicó que se produce una disputa aérea en el centro del campo y que Malcon Pilone salta a jugar ese balón con los brazos abiertos. Posteriormente, al jugar ese balón con su cabeza golpea con el brazo izquierdo, el pecho y cara a Douglas López.

David Gómez procuró estar cerca de las acciones en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El árbitro de campo decide equivocadamente expulsar a Malcon Pilone por considerar un juego brusco grave con uso ilegal de brazos”, señaló la Comisión.

Añadió que el VAR realiza una revisión protocolar, encontrando evidencia suficiente para invitar al árbitro a una revisión de campo por potencial no tarjeta roja, ya que considera que el golpe producido por el jugador no es en el rostro y tampoco existe un movimiento adicional de su brazo que provoque un daño físico al adversario.

“Luego de la revisión, el árbitro decide correctamente rectificar su decisión inicial, amonestando al jugador de Alajuelense”, detalló la Comisión de Arbitraje.

Esta acción generó criterios diferentes entre los analistas arbitrales. En La Nación, Greivin Porras dijo que sí era roja; mientras que en La Teja, Henry Bejarano señaló que no daba para expulsión.

