¿Debió ser expulsado el alajuelense Malcon Pilone contra Cartaginés? Analista arbitral critica decisión del central

⏰ 82’ Revisión de la falta sancionada y la decisión es que se anula la tarjeta roja para Malcom Pilone. ➡ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/viNXNGZUBV

El analista arbitral Greivin Porras analizó la acción en la que el argentino de Alajuelense, Malcon Pilone, golpeó a Douglas López, del Cartaginés, y emitió un criterio con el que no estarán de acuerdo los seguidores manudos, quienes disfrutaron de la victoria 2-0 ante los blanquiazules.

La jugada se dio al minuto 82, cuando el argentino Pilone saltó con López y lanzó su brazo contra la humanidad de su rival, golpeándolo en la cara.

En primera instancia, el árbitro David Gómez no dudó en expulsar a Pilone, ante el reclamo de los jugadores manudos y la frustración del técnico Óscar Macho Ramírez, como se pudo observar en la transmisión televisiva.

No obstante, desde la sala VAR, donde estaban los árbitros Anthony Bravo y William Mattus, se comunicaron con el central Gómez y lo invitaron a ver el monitor. Luego de unos segundos de analizar la jugada, el réferi decidió mostrarle solo tarjeta amarilla a Pilone, dejando sin efecto la expulsión.

Para el analista Greivin Porras, no fue la decisión correcta tras revisar la acción en el VAR.

“Esa acción era tarjeta roja directa. El jugador liguista se olvida del balón y golpea al brumoso. Me parece que el VAR está bien; lo que pasó fue el criterio de Gómez, que interpretó lo contrario, a pesar de que en un principio tomó la decisión correcta”, aseguró Porras a La Nación.