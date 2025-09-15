Puro Deporte

Entrenador de Puntarenas FC destaca el punto que sacaron de visita y con un jugador menos

Puntarenas FC se encuentra en la sétima posición de la tabla tras empatar de visita

Por Isaac Vega
César Alpízar tras empate en Pérez (via FUTV).
César Alpízar en conferencia posterior al empate en Pérez Zeledón (via FUTV). (FUTV /FUTV)







