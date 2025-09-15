Entrenador de Puntarenas FC destaca el punto que sacaron de visita y con un jugador menos

El director técnico de Puntarenas FC, César Alpízar, valoró de forma positiva el empate 1-1 obtenido en su visita a Pérez Zeledón, en un partido en el que su equipo jugó con un hombre menos desde el minuto 53.

“Me parece que es la salida más complicada de todo el calendario y el Pérez está en un muy buen momento. A pesar de eso, el equipo mostró identidad con el balón y fue agresivo en la marca”, afirmó el estratega en la conferencia de prensa.

El gol generaleño llegó tras una desatención en marca, aunque Alpízar destacó la calidad del remate rival. Sin embargo, subrayó que Puntarenas mantenía controladas las principales armas ofensivas del cuadro local.

Enfatizó en que el gol de Pérez Zeledón se debió a una desatención por parte de los jugadores.

Tras el parón por lluvia, el técnico motivó a sus jugadores para no perder el rumbo: “Les pedí que no perdieran el norte, que siguiéramos trabajando igual. El equipo entró de buena forma y eso nos permitió rescatar el resultado”, explicó.

Alpízar también señaló la dificultad de disputar el torneo sin poder jugar en el Lito Pérez con su afición: “El hecho de no jugar en casa es sumamente complicado. La vibra y la esencia del Lito Pérez es su gente, y obviamente nos hace falta”, expresó.

El entrenador reconoció que la situación ha exigido resiliencia a sus futbolistas: “El fútbol es muy emocional. Hemos tenido que sobreponernos a obstáculos, pero poco a poco vamos sumando. No perdemos el norte, que es siempre ser protagonistas”, concluyó.

El próximo encuentro de los porteños será el próximo miércoles 17 de setiembre, cuando reciban a Sporting en el Lito Pérez.