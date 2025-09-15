Andrés Carevic pone punto final al tema de la Selección de Costa Rica

Andrés Carevic respeta a Miguel Herrera y prefiere que no lo relacionen con la Selección de Costa Rica.

Andrés Carevic, entrenador de Cartaginés, dejó en claro que no tiene intención de asumir la Selección de Costa Rica. De hecho, expresó un gran respeto por Miguel Herrera, actual seleccionador, y subrayó que su labor es potenciar futbolistas para que sean tomados en cuenta por el técnico azteca.

Desde que Costa Rica no pudo vencer a Haití y Nicaragua, los rumores no se hicieron esperar en redes sociales, y entre ellos surgió el nombre de Carevic como una posible alternativa para sustituir a Herrera.

Sin embargo, el timonel brumoso fue categórico en su respuesta:

“Por ética y código de fútbol, estamos para potenciar a nuestros jugadores. Estamos para ayudar si el DT precisa a un jugador nuestro. De esta forma hay que dar el tema por finalizado. De nuestra parte apoyamos y estamos a la orden de la Selección, más en momentos críticos, pero apoyando a Miguel Herrera”, declaró.

Carevic también se refirió al momento que vive su equipo, que terminó la fecha como líder del torneo nacional, al llegar a 14 unidades y poseer mejor diferencia de gol que Liberia y Pérez Zeledón.

“Creo que de parte nuestra siempre trabajamos muy duro para buscar el resultado y ganar. Tenemos una idea, un modelo, y ahora también jugadores de jerarquía. Nos falta mucho camino por delante”, expresó.

El entrenador enfatizó que una de sus principales preocupaciones en este momento son las constantes lesiones en la plantilla. Actualmente tiene jugadores de baja como Cristopher Núñez, Douglas López y Carlos Barahona, además de que Yael López salió golpeado del duelo contra San Carlos.

“La verdad, le damos mucha prioridad a la recuperación. Hay poco trabajo (en cancha) porque ocupamos que se recuperen los futbolistas. Entonces estamos trabajando fuerte con la recuperación, trabajamos video, pero lo más prioritario es que se recuperen porque tenemos poco recambio”, acotó.

La próxima prueba para Carevic y compañía será este jueves, cuando Cartaginés enfrente a Pérez Zeledón en un partido definitorio por el liderato del campeonato.