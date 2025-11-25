Entrenador de Centroamérica se hace viral al quebrar puerta de vidrio en estadio mundialista (video)

Fernando Palomeque es el entrendor de Centroamérica que quebró una puerta de vidrio, antes de un partido de la Primera División.

En un incidente que rápidamente se hizo viral, el entrenador de un equipo de Primera División de Centroamérica perdió la paciencia y quebró con la mano una puerta de vidrio antes de un partido de su equipo.

Fernando Palomeque fue el protagonista de esta historia en Costa Rica, el pasado 22 de noviembre, cuando su equipo, Guadalupe FC, visitó al Municipal Liberia por el Torneo Apertura 2025.

El encuentro se realizó en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, que fue una sede del Campeonato Mundial Femenino Sub 17 que se realizó en el 2014.

La historia deportiva terminó con un triunfo de los liberianos por 1-0, con una anotación de Christian Reyes. Concluido el juego, el árbitro Adrián Chinchilla expulsó al entrenador mexicano Palomeque.

Pero la noticia había ocurrido desde antes del encuentro, porque el técnico del “Equipo de la rosa” protagonizó el hecho que todos están comentando.

Fernando Palomeque jamás pensó qué pasaría con el manotazo que le dio a la puerta de vidrio. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Como lo expulsaron al final del compromiso, su asistente Harold López acudió a la conferencia de prensa. “Lo del profe fue un accidente, yo no estaba en ese momento, no puedo decirle qué pasó; fue un accidente, es lo único que sé”, respondió.

Al investigar qué sucedió realmente, el Comité de Deportes y la Recreación de Liberia proporcionó el video, que podrá observar a continuación.

Fernando Palomeque dio manotazo a puerta de vidrio en Estadio Edgardo Baltodano y la quebró

Un miembro del Comité de Deportes, quien prefiere que su nombre se mantenga en reserva, contó a La Nación que antes del partido, Fernando Palomeque intentó abrir una puerta que siempre se mantiene cerrada por razones de seguridad en el Estadio Edgardo Baltodano, pues da hacia la oficina de uno de los encargados de vigilar el reducto.

“Él intentaba comunicarse con el guarda para que la abriera, pero esa puerta siempre está cerrada. Ante la negativa del guarda de quererle abrir, el técnico le pega un manotazo y se termina quebrando toda la puerta de vidrio, como se puede observar en el video”, relató esa persona que se encontraba en el lugar.

Además, indicó que la situación fue manejada en el momento por el Comité de Deportes de Liberia y que Guadalupe se hará responsable de todos los daños causados.

“Incluso, el entrenador tuvo que salir al partido durante el primer tiempo con una venda, porque se hizo una pequeña cortada en la mano”, finalizó.

En un posterior comunicado, la dirigencia de Guadalupe confirmó que asumirá la reparación de la puerta del estadio mundialista.