Entrenador de Centroamérica se hace viral al quebrar puerta de vidrio en estadio mundialista (video)

Fue un mal día para entrenador de Primera División en Centroamérica: lo expulsaron y se cortó la mano al quebrar puerta de vidrio; observe el video

Por Fanny Tayver Marín
Fernando Palomeque quebró una puerta del Estadio Edgardo Baltodano, antes del partido entre Liberia y Guadalupe.
Fernando Palomeque es el entrendor de Centroamérica que quebró una puerta de vidrio, antes de un partido de la Primera División. (Cortesía/Cortesía)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

