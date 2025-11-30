Enojo y críticas contra los organizadores de la Gran Maratón Costa Rica: esta es la razón

La tan esperada Gran Maratón Costa Rica no terminó como se esperaba. La felicidad que muchos sienten al cruzar la meta se convirtió en frustración y hasta enfado.

Con distancias de 5, 10, 21 km, los 42,195 km de la maratón y hasta un sprint de 2 km para niños, la prueba salió y finalizó en el Estadio Nacional, en La Sabana, pero las quejas se hicieron sentir.

Miles de atletas no se pudieron llevar uno de los recuerdos que más atesoran en este tipo de competencias: la medalla, el premio final al esfuerzo, la lucha y días de preparación.

Luego de la competencia, varios deportistas denunciaron que no les dieron la medalla, que simplemente les informaron que se agotaron.

“Dejaron a miles sin medalla. Ya esto lo sabían de previo, que no les alcanzó las medallas. Muy buen evento, pero hay mucho que mejorar”, dijo un usuario, identificado como Kevin AC, en la cuenta de Facebook de Run 506 Latinoamérica.

En esa misma cuenta, Man Vargas comentó: “No dieron medallas, miles de atletas sin medallas. A la organización le quedó grande esa carrera”.

Pablo Santamaría resaltó: “Qué mal. Se supone que cada competidor tiene su medalla al pagar el paquete de inscripción”.

Ileana Mora González también descargó su frustración: “Lástima que muchos no pudimos recoger medalla por la mala organización y tanto que exigieron que debíamos portar la camiseta del evento, que brazalete, para que salieran con estas, de que no hay medallas”.

Carrera del Gran Maratón Costa Rica. Los organizadores informaron que participaron más de 10 mil atletas. (Braulio Romero/Braulio Romero)

La Nación intentó conversar con la productora de la competencia, pero, por medio de un mensaje de WhatsApp, a las 11 a. m., el departamento de prensa informó que no podían atender por estar en reunión poscompetencia y que iban a enviar un comunicado.

Una hora después hicieron llegar el comunicado, pero no se refirieron a la denuncia que hicieron muchos de los atletas, la falta de medallas.

Sin embargo, ante la insistencia de La Nación sobre la ausencia de medallas, Karina McDonald, del departamento de prensa de la productora, destacó: “Hubo un atraso con la entrega de algunas medallas, pero todavía se están dando y esperamos que a la 1 p.m. a más tardar, ya se hayan entregado. Hace un rato se empezó a entregar las que estaban demoradas”.

Juan Carlos Badilla de Puriscal, fue el ganador de la prueba de 42 kilometros. (Ernesto Chacon/Ernesto Chacon)

Fabryi Ponce mencionó en Facebook que “no estaban listos, porque olvidaron las medallas para todos”.

Las quejas iban y venían, sobre todo por la ausencia de las preseas y algunas que incomodaron, como la llegada. Para muchos, el acceso a la meta se dificultó por la presencia de muchas personas.

Para Leonora Jiménez, productora general de la Gran Maratón Costa Rica, lo vivido el domingo marca un antes y un después para el deporte nacional.

“Costa Rica hizo historia. Ver a más de 10.000 corredores y representantes de más de 27 países compartiendo una misma ruta, una misma emoción y un mismo propósito, es algo que nunca habíamos visto en nuestro país. Esta maratón no solo llenó las calles de pasos y energía; llenó el corazón de Costa Rica”, indicó Leonora en el comunicado enviado por la organización.

La organización comunicó que en la prueba de 2 kilómetros, Daniel Jesús Vargas Carvajal se impuso con 5:12. En los 5 kilómetros, Kenneth Araya registró 16:29, con Ema Pacheco liderando la rama femenina.

En los 10 kilómetros, Luis “Loco” Castro brilló con un tiempo de 34:27, seguido de José Luis Pirir.

Por su parte, en la rama femenina, Diana García destacó con 1:35:52, acompañada por Eliza Madrigal, Paula Jara, Alejandra Hernández, Gabriela Rodríguez y una sobresaliente actuación de Lorna Vargas, quien cruzó la meta en 1:35:00, en 21 k.

En la prueba reina del día, los 42 kilómetros, la panameña Yennis Sanhouse se llevó la victoria con un tiempo de 3:11:37

Ganadores de las pruebas

42 k

Juan Carlos Badilla Leiva 2:32:07

Aarón Gómez 2:32:51

Luis Huertas 2:34:19

21 k

Ángelo Olivo 1:15:08

Lorenzo Cajtunaj 1:15:08

Pedro Chacón Murillo 1:16:36

10 k

Luis Castro 34:27

José Luis Xocoxic 34:29

Luis Quesada Pérez 34:57

*Resultados de la página especializada Run 506 Latinoamérica, que al momento de esta publicación solo había detallado el masculino.