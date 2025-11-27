Gran Maratón Costa Rica: Estos serán los horarios de cierre de las principales vías de San José

Leonora Jiménez es la productora general de la Gran Maratón Costa Rica que se correrá este domingo.

La Gran Maratón Costa Rica, que se correrá este domingo 30 de noviembre a partir de las 5 a. m., tendrá cierres viales programados para garantizar la seguridad de los 10.000 atletas que participarán en el evento deportivo.

La salida y la llegada de la competencia estarán ubicadas en el Estadio Nacional, en La Sabana. Habrá distancias para todos los gustos: desde un sprint de 2 km para niños, hasta las tradicionales de 5, 10 y 21 km, y por supuesto los 42,195 km de la maratón.

La denominada “Ruta del Corazón” recorrerá todo el sentido interno del anillo de circunvalación, la calle ancha de Pavas, la Avenida de las Américas, el Paseo Colón y la Avenida Segunda.

Por tal razón, se recomienda a la ciudadanía utilizar rutas alternas y planificar con antelación sus desplazamientos, aprovechando vías externas a circunvalación, calles secundarias en los sectores no comprendidos por Avenida Segunda y Paseo Colón, y rutas periféricas cercanas a Pavas, Sabana y La Uruca.

La organización coordinó con Waze Internacional, por lo que la aplicación mostrará en tiempo real las rutas alternativas y los cierres activos.

La coordinación con el Consejo de Transporte Público (CTP) garantiza que las rutas alternas para buses y otros servicios de transporte público estarán habilitadas durante el tiempo que duren los cierres.

Se recomienda, además, que quienes puedan utilicen taxis o servicios de transporte por aplicación para evitar congestión cerca del punto de llegada del evento.

Cierre de vías

Calles Horario Avenida las Américas (Datsun - Estadio Nacional)

Cierre total, de dos carriles, con la vía de Rohormoser a San José. Cierre: 10 p.m. (Sábado 29 de noviembre)

Apertura: 11:30 a.m. (Domingo 30 de noviembre) Circunvalación

Cierre de la vía de dos carriles de la Uruca a San Pedro de Montes de Oca. Cierre: 2 a.m. (Domingo 30 de noviembre)

Apertura 8:30 a.m. Paseo Colón

Cierre total de los cuatro carriles. Cierre: 10 p.m. (Sábado 29 de noviembre)

Apertura: 11:30 a.m. (Domingo 30 de noviembre) Avenida Segunda, San José

Cierre parcial de todos los carriles con vía de San José a San Pedro. Cierre: 3 a.m. (Domingo 30 de noviembre)

Apertura: 11 a.m. Boulevard de Rohrmoser

Cierre total de los dos carriles con vía de La Sabana hacia Pavas, con pases controlados de a viviendas. Cierre: 3 a.m. (Domingo 30 de noviembre)

Apertura; 6 a.m. Calle ancha Pavas

Cierre total de dos carriles con la vía de Pavas a La Sabana con pases controlados de a viviendas. Cierre: 4:30 a.m. (Domingo 30 de noviembre)

Apertura; 6 a.m.

Al finalizar la carrera se realizará un evento de bienvenida en La Sabana, con alimentos, bebidas, música y actividades diseñadas para que atletas, familiares y público en general disfruten de la mañana.

Para garantizar la seguridad y el orden durante toda la competencia, se contará con más de 1.000 personas distribuidas a lo largo de la ruta, incluyendo banderilleros, seguridad privada, equipo de producción, bomberos, Fuerza Pública, oficiales de tránsito y policías municipales.

Este operativo es el resultado de más de seis meses de planificación conjunta entre las instituciones involucradas y la organización del evento.

Por su parte, Leonora Jiménez, productora general de la Gran Maratón Costa Rica, indicó que la logística garantiza la seguridad de los atletas y del público en general.

“Insistimos a todas las personas informarse por los medios de comunicación oficiales y nuestras redes sociales para planificar sus desplazamientos y evitar congestión. Con esta información, estamos seguros de que el evento podrá desarrollarse con normalidad y que todos podrán disfrutar de la competencia sin inconvenientes”, explicó Jiménez.