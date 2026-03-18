Encontronazo entre Son Heung-min y Aarón Salazar: vea qué pasó y lo que dice el jugador de Alajuelense

Son Heung-min, Aarón Salazar y Washington Ortega se vieron varias veces en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Un momento de tensión ocurrió en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en el Estadio Alejandro Morera Soto, cuando Aarón Salazar tuvo que frenar a Son Heung-min con una patada.

La acción se produjo en el minuto 50 y los dos futbolistas terminaron amonestados por el árbitro mexicano Marco Ortiz. La amarilla del tico fue por la falta fuerte y la del coreano por el enojo con el que reaccionó, pues se levantó del césped enfurecido e increpando al rojinegro.

En zona mixta, luego de que LAFC venció a Alajuelense ya en reposición, Aarón Salazar fue consultado sobre el encontronazo con el exfutbolista del Tottenham.

“En el momento estaba muy molesto por la patada, ya después se me acercó y le expliqué que era lo único que me quedaba para frenarlo, que lo pude haber tomado de la camisa, que esa hubiera sido mi primera opción, pero ya estaba muy lejos, así que era lo que me quedaba. Él me entendió y me dijo que estaba todo bien”, afirmó Aarón Salazar.

Además, el jugador de la Liga indicó que Óscar Ramírez tiene una creencia que les ha transmitido de que cuando se juega con equipos así de intensos como LAFC, tienen dos o tres referentes.

“Si lo pudieron notar, durante toda la serie tuvimos cerca a esos referentes. Creo que tuvimos un juego fuerte, físico con ellos y por ahí empezó todo el tema defensivo. Y para nadie es un secreto que Son es un jugador de clase mundial”, citó.

Añadió que si al coreano se le da mucho espacio, le puede pintar la cara a cualquiera.

En las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto había aficionados que llevaron la camisa de Son Heung-min. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Durante toda la serie, Son Heung-min estuvo muy marcado y cuando podía marcar diferencia individual, como en el cobro de tiros libres, no se vio fino.

Cuando se dio esa falta, el coreano reaccionó como pocas veces lo ha hecho.

“Yo creo que la reacción de él es porque se junta todo, que no estaba encontrando la pelota, que el equipo no se había encontrado, que no había logrado tener el tipo de juego que quería. Unos minutos después lo hablamos y le expliqué que nada más estaba intentando cortar la jugada”, recalcó.

LAFC ganó el partido por 1-2 a falta de minuto y medio para el final, evitando los tiempos extra. Y avanzó a cuartos de final de la Concachampions con un global de 3-2.

Tras el pitazo final, Son Heung-min tuvo un gesto con el liguismo que no pasó desapercibido.

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