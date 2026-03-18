Puro Deporte

Encontronazo entre Son Heung-min y Aarón Salazar: vea qué pasó y lo que dice el jugador de Alajuelense

Una falta fuerte enojó a Son Heung-min en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga vs LAFC
Son Heung-min, Aarón Salazar y Washington Ortega se vieron varias veces en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsAarón SalazarSon Heung-min
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.