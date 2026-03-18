Así fue el día de Son Heung-min y compañía en Costa Rica antes del partido Alajuelense vs. LAFC

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LAFC llegó sin contratiempos al Estadio Alejandro Morera Soto, para el partido contra Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf.

LAFC fue el primer equipo que salió a calentar a la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, para el partido crucial ante Liga Deportiva Alajuelense, por el pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Pero qué hizo el equipo angelino durante el día? En sus redes sociales, LAFC publicó que Son Heung-min y compañía efectuaron un caminata en su hotel de concentración.

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