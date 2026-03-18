Puro Deporte

Así fue el día de Son Heung-min y compañía en Costa Rica antes del partido Alajuelense vs. LAFC

LAFC mostró imágenes y videos horas antes del partido de la verdad contra Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio Alejandro Morera Soto

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
LAFC llegó sin contratiempos al Estadio Alejandro Morera Soto, para el partido contra Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLAFCAlajuelense vs LAFCCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsSon Heung-min
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.