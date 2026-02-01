Puro Deporte

Elecciones 2026: Allen Guevara emitió su voto y dejó una contundente frase

El mediocampista de San Carlos viajó a Guanacaste para votar y publicó una interesante frase en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Allen Guevara tuvo grandes pasos por Alajuelense y Cartaginés.
Allen Guevara tiene una amplia carrera en el fútbol nacional. (@allen_16/Allen Guevara Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Allen Guevara
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.