Elecciones 2026: Allen Guevara emitió su voto y dejó una contundente frase

Allen Guevara se trasladó a Palmira, en Carrillo, Guanacaste, para emitir su voto. Al hacerlo, el futbolista de San Carlos aprovechó el momento para publicar una frase contundente en redes sociales.
El volante guanacasteco publicó una historia en Instagram que dice: “Votar no cuesta nada... Pero no votar nos cuesta todo”.
Allen Guevara votó en la mesa 5417 en la Escuela Palmira, con el número de elector 112.
La publicación fue a las 9:24 a. m., por lo que es posible que el futbolista votara alrededor de esa hora.