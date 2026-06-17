El último Mundial del Comandante CR7 inicia ante una ilusionada Selección de Congo

Cristiano Ronaldo participa en el entrenamiento de la Selección de Portugal, en Palm Beach (Florida), antes del debut en el Mundial 2026.

Houston, Estados Unidos. Cristiano Ronaldo inicia este miércoles en el Mundial 2026 su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una Portugal que debuta ante la ilusionada RD Congo, de vuelta a la gran fiesta después de medio siglo.

“El Comandante”, jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con el astro argentino Lionel Messi. Pero el 10 de la albiceleste ya lo ganó todo tras conquistar la Copa en Catar 2022.

En ese mismo torneo CR7 se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos de final.

Este miércoles a las 11 a. m. hora de Costa Rica saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.

‘Físicamente bien’

A sus 41 años, los reflectores sobre el otrora ídolo del Real Madrid y el Manchester United continúan sobre su figura. Y también las críticas.

Su arribo a la liga saudí con el Al-Nassr en 2023 desencadenó críticas, ante su lucrativa promoción de Arabia Saudita.

Además, ha salido al frente de quienes cuestionan su estado físico.

“Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, le disparó a un reportero. Se le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria.

“Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio. Ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones”, aseguró en aquel momento.

Quien aún es duda es Rúben Dias. Durante el entrenamiento matutino del domingo en sus cuarteles de Florida, el defensa central del Manchester City permaneció los primeros quince minutos al margen del grupo principal, realizando ejercicios de recuperación específicos en el campo y en el gimnasio.

Aunque El Bicho es la figura fundamental de la escuadra, casi toda la parte cerebral parece transitar por el mediocampista ofensivo del Manchester United Bruno Fernandes, apoyado por los hombres del Paris Saint-Germain Vitinha y Joao Neves.

Mientras que los laterales Joao Cancelo (Barcelona) y Nuno Mendes, otro hombre del PSG, ofrecen amplitud en el esquema de juego.

Su seleccionador, el DT español Roberto Martínez, tiene en su escuadra a estrellas de clubes laureados y millonarios.

“No somos ingenuos, sabemos que tenemos una selección de gran calidad y jugadores en grandes clubes de todo el mundo. Quizás nunca hayamos tenido una selección como esta. Pero, como siempre, eso no vale nada en teoría” comentó por su parte Vitinha.

“No diría que somos favoritos, no usaría esas palabras. Tenemos mucha calidad, mucho talento, tenemos que ponerlo en práctica y dar lo mejor de nosotros por la selección (...) lo que mejor funciona es ser humilde”, consideró.

En tanto, la República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. La primera vez lo hizo bajo el nombre de Zaire.

El cuadro de África Central no contará con muchos hinchas en la tribuna: el brote de ébola que afecta a su territorio obliga a los viajeros a hacer una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de ir a Estados Unidos.

La diáspora en Houston y Dallas alentará el doble a Los Leopardos, por aquellos que no pudieron llegar.

Se trata de un equipo físico y vertical, con velocidad en la transición y potencia de su bloque ofensivo liderado por Chancel Mbemba.

Con Wan-Bissaka en la lateral derecha y Masuaku por la izquierda y un bloque formado en Europa, promete sorpresas. Aunque se complican con la posesión, y en rearmar sus defensas en los contragolpes.

“Volver 52 años después, es un verdadero orgullo y un placer poder representar al Congo. Nos hemos preparado bien”, dijo a la prensa su DT, el francés Sebastian Desabre.