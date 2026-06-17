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El último Mundial del Comandante CR7 inicia ante una ilusionada Selección de Congo

Cristiano Ronaldo disputará el último de sus seis Mundiales con el objetivo de alcanzar el único trofeo que hace falta en su carrera

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Por AFP
Cristiano Ronaldo participa en el entrenamiento de la Selección de Portugal, en Palm Beach (Florida), antes del debut en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo participa en el entrenamiento de la Selección de Portugal, en Palm Beach (Florida), antes del debut en el Mundial 2026. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







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