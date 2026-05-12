¿El último juego de LeBron? Así continúan los playoffs de la NBA

Los playoffs de la NBA 2025-26 ya tienen a los primeros clasificados a las finales de conferencia: Oklahoma City Thunder en el Oeste y los New York Knicks en el Este.
Ambos equipos “barrieron” (como se le conoce coloquialmente) 4-0 a sus oponentes. New York derrotó a los 76ers, mientras que OKC dio cuenta de Los Ángeles Lakers de LeBron James.
Tras su eliminación, los rumores sobre el posible retiro de James comenzaron a sonar. Su contrato finaliza esta temporada y como la campaña anterior, dejó a los fanáticos con la duda de su futuro.
A pesar de tener 41 años, LeBron lideró a los Lakers en puntos y asistencias en la postemporada y fue el arma principal debido a la lesión de Luka Doncic, quien no logró recuperarse a tiempo para jugar.
El protagonista del cuarto partido fue el canadiense Shai Gilgeous-Alexander con 35 puntos y 8 asistencias. Jared McCain con 13 puntos en 16 minutos y Ajay Mitchell con 28 puntos, destacaron en la victoria 115 a 110.
En el Este, la barrida de los Knicks a los 76ers alarga la racha de Philadelphia sin llegar a una final de conferencia.
La última vez en conseguirlo fue en la temporada 2000-01 con el base Allen Iverson. En esa ocasión vencieron 4-3 a los Milwaukee Bucks para enfrentarse a los Lakers de Kobe y O’Neil en las finales.
Los protagonistas del último juego de la serie fueron Jalen Brunson con 22 puntos, Karl-Anthony Towns con 17 puntos y 10 asistencias y Miles McBride rompió su récord de anotación en postemporada con 25 puntos en el juego 4, para sellar la victoria 144-114.
Las semifinales restantes son:
- Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers (2-2).
- San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves (2-2).
Los encuentros restantes se distribuyen de la siguiente manera.
|Pistons vs. Cavaliers
|Spurs vs. Timberwolves
|Juego 5: Miércoles 13 de mayo, 6:00 p. m. hora de Costa Rica.
|Juego 5: Martes 12 de mayo, 6:00 p. m. hora de Costa Rica.
|Juego 6: viernes 15 de mayo, horario por definir.
|Juego 6: viernes 15 de mayo, horario por definir.
|Juego 7 (de ser necesario): domingo 17 de mayo, horario por definir.
|Juego 7 (de ser necesario): domingo 17 de mayo, horario por definir.