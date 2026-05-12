Puro Deporte

¿El último juego de LeBron? Así continúan los playoffs de la NBA

Oklahoma Thunder y New York Knicks ya están en las finales de conferencia de la NBA

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
LeBron terminó su temporada 23 en la NBA con la derrota ante los Thunder.
LeBron terminó su temporada 23 en la NBA con la derrota ante los Thunder. (@nbalatam/NBA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LeBron JamesLos Ángeles LakersNBA
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.