¿El último juego de LeBron? Así continúan los playoffs de la NBA

LeBron terminó su temporada 23 en la NBA con la derrota ante los Thunder.

Los playoffs de la NBA 2025-26 ya tienen a los primeros clasificados a las finales de conferencia: Oklahoma City Thunder en el Oeste y los New York Knicks en el Este.

Ambos equipos “barrieron” (como se le conoce coloquialmente) 4-0 a sus oponentes. New York derrotó a los 76ers, mientras que OKC dio cuenta de Los Ángeles Lakers de LeBron James.

Tras su eliminación, los rumores sobre el posible retiro de James comenzaron a sonar. Su contrato finaliza esta temporada y como la campaña anterior, dejó a los fanáticos con la duda de su futuro.

A pesar de tener 41 años, LeBron lideró a los Lakers en puntos y asistencias en la postemporada y fue el arma principal debido a la lesión de Luka Doncic, quien no logró recuperarse a tiempo para jugar.

El protagonista del cuarto partido fue el canadiense Shai Gilgeous-Alexander con 35 puntos y 8 asistencias. Jared McCain con 13 puntos en 16 minutos y Ajay Mitchell con 28 puntos, destacaron en la victoria 115 a 110.

En el Este, la barrida de los Knicks a los 76ers alarga la racha de Philadelphia sin llegar a una final de conferencia.

La última vez en conseguirlo fue en la temporada 2000-01 con el base Allen Iverson. En esa ocasión vencieron 4-3 a los Milwaukee Bucks para enfrentarse a los Lakers de Kobe y O’Neil en las finales.

Los protagonistas del último juego de la serie fueron Jalen Brunson con 22 puntos, Karl-Anthony Towns con 17 puntos y 10 asistencias y Miles McBride rompió su récord de anotación en postemporada con 25 puntos en el juego 4, para sellar la victoria 144-114.

Las semifinales restantes son:

Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers (2-2).

San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves (2-2).

Los encuentros restantes se distribuyen de la siguiente manera.