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Contundencia en Nueva York y un Wembanyama histórico: así comenzaron las semifinales de la NBA

Knicks, 76ers, Timberwolves y Spurs arrancaron sus semifinales de conferencia en la NBA

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Por Isaac Vega
En la imagen: Edgecombe, Maxey (Phila), Karl-Anthony Towns (NYK), Wembanyama (SAS) y Anthony Edwards (TIM).
En la imagen: Edgecombe, Maxey (PHI), Karl-Anthony Towns (NYK), Wembanyama (SAS) y Anthony Edwards (MIN). (Canva/Philadelphia 76ers, New York Knicks, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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