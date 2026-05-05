Contundencia en Nueva York y un Wembanyama histórico: así comenzaron las semifinales de la NBA

El 4 de mayo iniciaron las semifinales de conferencia de la NBA con los dos primeros juegos: New York vs. Filadelfia en al Conferencia Este y Minnesota vs. San Antonio en la Conferencia Oeste.

New York Knicks vs. Filadelfia 76ers Copiado!

Maxey y Brunson en la portada ilustrativa de NBC y NBA para la serie de Sixers y Knicks. (@nbaonnbc/NBA, NBC)

El partido inaugural de las semifinales fue el choque entre los Knicks y 76ers.

Los neoyorquinos venían de derrotar en seis juegos a Atlanta; por su lado, los Sixers derrotaron a los Celtics en siete juegos y solo tuvieron un día de descanso.

Con 35 puntos del base Jalen Brunson y 18 del alero OG Anunoby, el partido concluyó con un contundente 137 a 98 a favor de New York, para ponerse al frente en la serie.

Los más destacados en “Philly” fueron Paul George con 17 puntos, Joel Embiid con 14 y el base Tyrese Maxey con 13 en 3 aciertos de 9 intentos de campo.

Para Maxey, este es el juego de playoffs donde menos tiros intentó desde la serie ante los Brooklyn Nets, en 2023.

El entrenador de los 76ers, Nick Nurse, dijo: “Es 0-1 (la serie), no importa realmente si son 6 puntos, 36 o los que hayan sido. Es 0-1 y tenemos que borrar este juego y volver. Tenemos que encontrar y entregar mucha más energía”.

Maxey reafirmó la declaración de Nurse diciendo: “No importa si perdemos por 7 o 70. Ellos ganaron un juego y nosotros perdimos uno”.

En New York también se enfocan en el siguiente partido. “Esta noche terminó. Tenemos que enfocarnos en el siguiente”, dijo Brunson.

Los próximos tres enfrentamientos entre estos equipos serán:

Miércoles 6 de mayo a las 5:00 p. m. hora de Costa Rica.

Viernes 8 de mayo a las 5:00 p. m. hora de Costa Rica.

Domingo 10 de mayo a la 1:30 p. m. hora de Costa Rica.

De ser necesario más encuentros, la NBA definirá las fechas.

San Antonio vs. Minnesota Copiado!

Edwards y Wembanyama en la portada ilustrativa de NBC y NBA para esta serie de San Antonio y Minnesota. (@nbaonnbc/NBA, NBC)

Los Spurs y los Timberwolves protagonizaron el segundo partido de semifinales de conferencia.

Esta serie enfrenta a dos de los referentes de la NBA de la próxima década: Víctor Wembanyama de San Antonio y Anthony Edwards de Minnesota.

Ante todo pronóstico, los Timberwolves derrotaron 4-2 a los Denver Nuggets del tres veces MVP, Nikola Jokić. Esto sin Edwards, debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda y sin su especialista en triples Donte DiVincenzo por una rotura del tendón de Aquiles.

Estos factores colocaron a los Spurs como favoritos, pero, con 21 puntos y 10 rebotes de Julius Randle y el regreso de Edwards, los Wolves se llevaron la victoria 104 a 102.

El regreso de “Ant” estaba previsto para el tercer encuentro de la serie, pero aceleró su recuperación para comenzar la serie. Chris Finch, entrenador de Minnesota, explicó que jugaría con restricción de minutos.

Esa restricción fueron 25 minutos en los que anotó 18 puntos en 61,5% de efectividad de tiros.

A pesar de la derrota, Víctor Wembanyama hizo historia, como es de costumbre para el pívot de 2,23 metros.

Wemby registró 12 tapones en el juego, la mayor cantidad en postemporada. Este récord estaba compartido por Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) y Andrew Bynum (2012) con 10 tapones.

Los siguientes tres partidos serán:

Miércoles 6 de mayo a las 7:30 p. m. hora de Costa Rica.

Viernes 8 de mayo a las 7:30 p. m. hora de Costa Rica.

Domingo 10 de mayo a las 5:30 p. m. hora de Costa Rica.

Las semifinales restantes son Cavs de Cleveland vs. Detroit Pistons y LA Lakers vs. Oklahoma Thunder. Iniciarán este martes a las 5:00 p. m. y 6:30 p. m. respectivamente.