El último adiós a Jorge Messi, el padre de Lionel (fotos)

Lionel Messi, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y otros allegados, asiste al funeral de su padre Jorge Messi en el cementerio de El Prado, en Rosario, este domingo 9 de agosto.

Buenos Aires, Argentina. Este domingo se realizaron las honras fúnebres de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, fallecido el sábado 8 de agosto en Argentina.

La ceremonia se realizó en un cementerio de Pérez, localidad lindera a Rosario, y terminó alrededor del mediodía argentino (9 a. m. en Costa Rica).

El encuentro de familiares y allegados se desarrolló bajo un estricto hermetismo y con un fuerte operativo de seguridad, que comenzó a levantarse de manera progresiva al finalizar la ceremonia, constataron periodistas de la AFP en el lugar.

Entre las rejas y a la distancia, poco antes del mediodía, se alcanzaba a ver a algunos familiares reunidos en el camposanto, entre ellos Lionel Messi.

Tras el sepelio, el capitán argentino volvió hacia su residencia en un barrio privado en las afueras de Rosario, según reportaron medios locales.

Lionel Messi llegó el sábado por la noche junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos en un vuelo privado desde Estados Unidos y permanece desde entonces junto al resto de su familia, en Rosario, tras la muerte de su padre.

Estas son algunas imágenes del último adiós a Jorge Messi.

Aficionados dejaron mensajes de apoyo en el cementerio de El Prado, en Rosario, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. (LUIS ROBAYO/AFP)

El funeral de Jorge Messi estuvo rodeado de fuertes medidas de seguridad en el cementerio El Prado, en su ciudad natal, Rosario. (LUIS ROBAYO/AFP)