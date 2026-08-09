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El último adiós a Jorge Messi, el padre de Lionel (fotos)

Con mucha privacidad y medidas de seguridad, la familia de Lionel Messi despidió este domingo a Jorge Messi; vea las imágenes

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Por AFP
Lionel Messi, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y otros allegados, asiste al funeral de su padre Jorge Messi en el cementerio de El Prado, en Rosario, este domingo 9 de agosto.
Lionel Messi, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y otros allegados, asiste al funeral de su padre Jorge Messi en el cementerio de El Prado, en Rosario, este domingo 9 de agosto. (LUIS ROBAYO/AFP)







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