Puro Deporte

El triste fin de los héroes del 2014 (y de los que nunca tomaron el relevo en la Selección de Costa Rica)

El histórico fracaso de la ‘Sele’ en la eliminatoria, completa el adiós de la más gloriosa generación de futbolistas ticos

EscucharEscuchar
Por Gustavo Jiménez
Costa Rica vs. Honduras
Keylor Navas impide la anotación de Carlos Pineda, durante el partido entre las selecciones de Costa Rica y Honduras por la clasificación al Mundial 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaCelso BorgesKeylor NavasKendall WastonJoel Campbell
Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.