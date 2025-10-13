El Salvador vs. Guatemala por las eliminatorias al Mundial 2026: a qué hora es el partido clave rumbo al Mundial

El Salvador y Guatemala disputan este martes un duelo clave en el Cuscatlán por la clasificación en Concacaf

Las selecciones de El Salvador y Guatemala se enfrentan este martes 14 de octubre a las 8 p. m. en el Estadio Cuscatlán.

En un partido decisivo de la ronda final del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf Centroamérica, lo podrá disfrutar en TD +.

LEA MÁS: Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto