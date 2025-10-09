Puro Deporte

El Salvador vs. Panamá por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan

El Salvador y Panamá se preparan para un duelo vibrante en el estadio Cuscatlán. Descubra a qué hora juegan, cómo llegan y dónde ver en vivo este partido de eliminatorias

Por Silvia Ureña Corrales
El Salvador recibe a Panamá en el Cuscatlán este viernes a las 7 p. m. por el Grupo A de las eliminatorias de Centroamérica.
El Salvador recibe a Panamá en el Cuscatlán este viernes a las 7 p. m. por el Grupo A de las eliminatorias de Centroamérica.







Silvia Ureña Corrales

