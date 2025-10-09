El Salvador vs. Panamá por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan

El Salvador recibe a Panamá en el Cuscatlán este viernes a las 7 p. m. por el Grupo A de las eliminatorias de Centroamérica.

La selección de El Salvador enfrentará a Panamá este viernes 10 de octubre a las 7 p. m., en el estadio Cuscatlán, en un duelo clave por el Grupo A de las eliminatorias de Centroamérica rumbo al Mundial.

El grupo se mantiene cerrado. Surinam lidera con cuatro puntos, tras una victoria y un empate. El Salvador marcha segundo con tres unidades, mientras Panamá suma dos y Guatemala apenas una.

El conjunto panameño llega con dos empates consecutivos: 1-1 frente a Guatemala y 0-0 ante Surinam. El Salvador, por su parte, perdió 2-1 ante Surinam y venció 1-0 a Guatemala.

