El Real Madrid y los otros favoritos no dan margen de sorpresa en la Champions

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. celebra una anotación ante el Manchester City en el Etihad Stadium por la Champions League.

París, Francia. Tres favoritos que siguen adelante, dos equipos ingleses apeados, y el sueño del modesto Bodo/Glimt evaporado. El martes de Champions League deparó pocas sorpresas más allá de la remontada del Sporting de Portugal tras la prórroga ante el Bodo noruego.

El duelo estelar entre Manchester City y Real Madrid se inclinó muy pronto del lado del conjunto español, cuando en el minuto 17 un penal por mano de Bernardo Silva tras un disparo de Vinicius supuso la roja directa al portugués y el gol desde los once metros del brasileño, que dejaba la eliminatoria casi sentenciada tras el 3-0 en la ida.

Con un hombre menos, los Citizens igualaron con un gol del noruego Erling Haaland (41′), pero otro tanto de Vinicius en el último suspiro del partido dio una nueva victoria al conjunto blanco (1-2 final), al que regresó tras una lesión Kylian Mbappé.

Otro de los hombres que salen reforzados de esta eliminatoria es el técnico merengue, Álvaro Arbeloa, que ha ganado sus cuatro partidos en la máxima competición europea desde que sustituyó a Xabi Alonso en enero.

Tras eliminar al City, al Real Madrid le espera presumiblemente otro hueso en cuartos, el Bayern Múnich, que deberá defender en casa un cómodo 6-1 cosechado en la ida ante Atalanta.

También hubo victoria visitante en Londres, donde el vigente campeón PSG, que ya había ganado en el Parque de los Príncipes (5-2), infligió un 3-0 al Chelsea.

En cuartos de final el PSG se enfrentará al ganador de la serie entre el Liverpool y el Galatasaray, que se define el miércoles en Anfield tras el triunfo 1-0 del equipo turco en la ida.

Por su parte, el Arsenal, líder de la Premier, avanzó en Champions tras ganar 2-0 en el Emirates al Bayer Leverkusen alemán.

En cuartos, los Gunners jugarán contra el Sporting de Portugal, que más temprano goleó en alargue 5-0 al Bodo/Glimt y acabó con el viaje de ensueño del equipo noruego en la Champions.

Fue el final del cuento de hadas para el Bodo/Glimt noruego, invitado sorpresa en estos octavos de final tras haber eliminado en la ronda anterior al Inter de Milán, finalista de la competición en 2023 y 2025.

Con goles de Gonçalo Inacio (34′), Pedro Gonçalves (61′) y del colombiano Luis Suárez (78′, de penal), la eliminatoria llegó igualada al final del tiempo reglamentario.

El uruguayo Maximiliano Araújo completó la remontada apenas unos segundos después del inicio de la prórroga (92′) y Rafael Nel cerró la goleada en el añadido (120+1′).