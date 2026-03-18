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El Real Madrid y los otros favoritos no dan margen de sorpresa en la Champions

En el principal duelo de la jornada, el Real Madrid ratificó su boleto con una victoria como visitante en Champions

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Por AFP
El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. celebra su anotación ante el Manchester City en el Etihad Stadium por la Champions League.
El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. celebra una anotación ante el Manchester City en el Etihad Stadium por la Champions League. (OLI SCARFF/AFP)







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