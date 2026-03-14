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Exfutbolista del Real Madrid revela que un videojuego clásico del PlayStation afectó su rendimiento

Las noches sin dormir, el estrés por terminar el juego y sus efectos en el rendimiento marcaron su paso por el club español

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un exfutbolista del Real Madrid explicó que su obsesión por terminar Crash Bandicoot le provocó insomnio, estrés y aumento de peso.
Un exfutbolista del Real Madrid explicó que su obsesión por terminar Crash Bandicoot le provocó insomnio, estrés y aumento de peso. (ANTONIO SCORZA/AFP)







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