Exfutbolista del Real Madrid revela que un videojuego clásico del PlayStation afectó su rendimiento

Un exfutbolista del Real Madrid explicó que su obsesión por terminar Crash Bandicoot le provocó insomnio, estrés y aumento de peso.

El exfutbolista brasileño Zé Roberto confesó que un videojuego clásico de PlayStation 1 influyó de forma negativa en su rendimiento durante su etapa en el Real Madrid. El propio jugador relató que su obsesión por terminar el juego Crash Bandicoot afectó su descanso, su forma física y su desempeño en el club español.

El título se lanzó en 1996 y fue desarrollado por el estudio Naughty Dog. El juego siguió la aventura del bandicoot Crash, quien enfrentó al científico Dr. Neo Cortex para impedir sus planes de dominación mundial y rescatar a su pareja Tawna. La historia transcurrió en las ficticias islas Wumpa y combinó obstáculos, precisión y enfrentamientos contra enemigos.

El juego destacó por sus gráficos y diseño visual para la época. También recibió críticas positivas por su música y su nivel de dificultad. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los títulos más vendidos del PlayStation original. Superó los 6 millones de copias vendidas en el mundo. Décadas después, recibió una versión remasterizada incluida en la colección Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, publicada en 2017.

Sin embargo, para Zé Roberto el videojuego dejó una experiencia distinta. El exjugador contó que durante su juventud desarrolló una fuerte obsesión por terminar el título. En ese momento tenía 21 años y vivía su primera experiencia en el fútbol europeo con el Real Madrid.

Según relató en una entrevista con el medio brasileño Globo Esporte, la rutina de jugar durante la noche redujo sus horas de descanso. El futbolista explicó que llegaba a los entrenamientos con ojeras y cansancio, lo que afectó su rendimiento deportivo.

El exmediocampista también detalló que la presión por completar el juego generó estrés constante. Esa situación cambió sus hábitos nocturnos. Indicó que solía despertarse de madrugada para comer galletas, bocadillos y bebidas gaseosas mientras jugaba. Con el paso de las semanas notó que su peso corporal aumentó y su condición física se deterioró.

La etapa de Zé Roberto en el club español fue breve. El brasileño disputó 21 partidos en poco más de un año con el Real Madrid. Luego continuó su carrera en Europa en equipos como el Bayern Múnich y logró consolidarse como uno de los futbolistas más destacados de su generación.

Zé Roberto reveló que su obsesión con el videojuego Crash Bandicoot afectó su rendimiento durante su paso por el Real Madrid. El exfutbolista explicó cómo el juego alteró su descanso y condición física. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Años después, el propio exjugador señaló que aquella experiencia se convirtió en una lección personal sobre la importancia del descanso, la concentración y el control de las distracciones en la carrera de un atleta profesional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.