Puro Deporte

El Pulpo Paul ya tiene relevo en los pronósticos del Mundial

El mundo cambió mucho en estos 16 años; ya no es un pulpo el encargado de predecir los partidos del Mundial

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Por AFP
Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
El delantero mexicano Raúl Jiménez celebra su gol en el primer partido del Mundial 2026, ante Sudáfrica; lo lamenta el arquero Ronwen Williams en el Estadio Ciudad de México. (JOHN DURAN/Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán)







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