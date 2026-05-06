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El PSG derriba al Bayern y defenderá su trono de Champions ante el Arsenal

El Bayern logró descontar muy tarde ante un PSG que buscará repetir su título de Champions

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Por AFP
El delantero del Bayern Múnich Harry Kane anota aquí el 1-1 ante el PSG, un gol que resultó suficiente por la ventaja de los franceses en la ida de esta semifinal de Champions.
El delantero del Bayern Múnich Harry Kane anota aquí el 1-1 ante el PSG, un gol que resultó insuficiente por la ventaja de los franceses en la ida de esta semifinal de Champions. (FRANCK FIFE/AFP)







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