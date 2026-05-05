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El Arsenal deja en el camino al Atlético y jugará su segunda final de Champions

Un solitario gol pone al Arsenal en la final de Champions, mientras el Atlético de Madrid pagó caro no aprovechar el partido de ida

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Por AFP
El volante del Arsenal Bukayo Saka anota ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres, por la Champions.
El volante del Arsenal Bukayo Saka anota ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres, por la Champions. (ADRIAN DENNIS/AFP)







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