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El primer contrato de Messi: una servilleta que cambió la historia del fútbol

La anécdota del primer contrato de Lionel Messi en el Barcelona cobra relevancia tra la muerte de otro protagonista de la historia, su padre Jorge Messi

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Por AFP
Una funcionaria de la Galería Bonhams, en Londres, muestras la famosa servilleta del contrato de Lionel Messi, en mayo de 2024, antes de ser subastada.
Una funcionaria de la Galería Bonhams, en Londres, muestra la famosa servilleta del contrato de Lionel Messi, en mayo de 2024, antes de ser subastada. (STRINGER/Anadolu via AFP)







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Lionel MessiJorge MessiFC BarcelonaFútbol argentinoMuerte del padre de Messi
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