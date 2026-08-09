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Lionel Messi despide a su padre entre mensajes de cariño en Rosario

Jorge Messi, fallecido el sábado a los 68 años, será despedido en una ceremonia privada con Lionel Messi y su familia este domingo en Argentina

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Por AFP
Las muestras de condolencias llegaron durante el sábado y el domingo al cementerio de El Prado, en las afueras de Rosario, Argentina, donde será enterrado Jorge Messi, el padre del astro Lionel Messi.
Las muestras de condolencias llegaron durante el sábado y el domingo al cementerio de El Prado, en las afueras de Rosario, Argentina, donde será enterrado Jorge Messi, el padre del astro Lionel Messi. (LUIS ROBAYO/AFP)







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