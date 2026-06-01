Puro Deporte

El polémico ‘Chepe Bomba’ le tira con todo a Fidel Escobar: esto fue lo que dijo

José Miguel Domínguez no se guardó nada luego de la abultada derrota de Panamá en Brasil. De paso, cuestionó con dureza a Fidel Escobar

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Por Fanny Tayver Marín
La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná.
La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná. (X de Fepafut/Fepafut)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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