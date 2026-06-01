El polémico ‘Chepe Bomba’ le tira con todo a Fidel Escobar: esto fue lo que dijo

La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná.

El polémico periodista canalero José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba” explotó luego de que Brasil le ganó a Panamá por 6-2 en el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Como es habitual, el comunicador grabó un video que colgó en sus redes sociales y se mostró más crítico que nunca, porque teme lo peor con respecto a su selección en el Mundial 2026. Y hasta la agarró contra Fidel Escobar, quien cree que no debería ser parte de la lista final.

“¿Qué quieren que les diga? Que estamos bien para el Mundial... Quieren que los engañe y les diga que estamos bien con la convocatoria para el Mundial. ¿Ustedes vieron a Fidel Escobar? Señoras y señores, la realidad es que Fidel Escobar en este 2026 no ha estado nunca, en este 2026 ojo, no ha estado nunca para estar en la Copa del Mundo”, afirmó “Chepe Bomba”.

El periodista calificó de “paupérrimo” lo de Panamá contra Brasil, porque al menos él se esperaba algo totalmente diferente.

“Desatenciones, mal Kuty (Orlando) Mosquera, prefiero a Manotas (Luis Mejía)... Una serie de eventos desafortunados que dirán que se puede mejorar. Señoras y señores, ya en el Mundial, en días contra Ghana no se pueden cometer estos errores”, aseguró.

Inclusive, el periodista vaticina que van a salir los africanos como unos autéticos leones “a masacrarnos”; porque está convencido de que lo único para lo que sirvió ese amistoso en Brasil fue para que los rivales en el Mundial los vieran y anotaran “con tinta roja” todos los pecados que él observó.

“Croacia viendo, Inglaterra frotándose las manos. Señoras y señores, o mejoramos, o salimos goleados”, pronunció entre angustia y resignación.

¡IMAGEN TERRIBLE DE PANAMÁ VS. BRASIL! MUCHAS COSAS QUE MEJORAR PARA EL MUNDIAL.



¡PUNTO Y PELOTA! #MentiraNoEs pic.twitter.com/LQbVSvOzzt — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) May 31, 2026

Después de emitir esa crítica, “Chepe Bomba” también indicó que no le gustó para nada ver que una vez culminado el juego y en plena cancha tras una derrota grosera, los integrantes de la Selección de Panamá hacían fila para tomarse una fotografía con Neymar.