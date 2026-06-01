Vea el ‘caño’ que sufrió Fidel Escobar en el Brasil vs. Panamá que se hizo viral

Fidel Escobar, defensor central del Saprissa y de la selección de Panamá, fue protagonista de una de las jugadas que se volvió viral durante el partido amistoso entre los canaleros y Brasil, encuentro que terminó con victoria sudamericana por 6-2.

Escobar salió a marcar al atacante brasileño Igor Thiago, quien, al notar la presión del panameño, le hizo un caño para desacomodarlo y posteriormente provocar una falta dentro del área que derivó en un penal.

El rendimiento de Escobar, al igual que el del resto de sus compañeros en defensa, estuvo lejos de ser el esperado, por lo que el seleccionador Thomas Christiansen deberá trabajar intensamente antes del debut de Panamá en la Copa del Mundo 2026.

La selección canalera integra el Grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Fidel Escobar es uno de los dos representantes de la Primera División de Costa Rica presentes en la cita mundialista. El otro es Tomás Rodríguez, delantero del Saprissa que también forma parte de la nómina de Panamá.