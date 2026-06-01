Fútbol

Vea el ‘caño’ que sufrió Fidel Escobar en el Brasil vs. Panamá que se hizo viral

El jugador del Saprissa, Fidel Escobar, tuvo una noche difícil en el Brasil-Panamá

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Por Esteban Valverde
Igor Thiago superó sin problema la marca de Fidel Escobar.
Igor Thiago superó sin problema la marca de Fidel Escobar. (FABIO TEIXEIRA/Anadolu via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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