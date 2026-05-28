Saprissa está cerca de fichar a dos figuras: una es mundialista

La dirigencia de Saprissa sigue observando el mercado y busca apuntalar el plantel en puestos donde necesita fortalecerse.

Los morados le pusieron el ojo a un mundialista, figura que estuvo con la Selección de Costa Rica en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Es un hombre que en el pasado estuvo en el cuadro morado; trabajó en Saprissa de Corazón, en el primer equipo y con el alto rendimiento.

Se trata del preparador físico Erick Sánchez, quien estaba laborando con Inter San Carlos, recién ascendido a la máxima categoría.

La Nación conoce que Sánchez ha tenido conversaciones con la dirigencia morada y todo va bien encaminado para que ocupe el puesto que dejó Marcelo Tulbovitz, quien, tras casi un año en el plantel, terminó contrato y no renovó.

Las reuniones entre Sánchez y Saprissa han sido positivas; es cuestión de que a Erick lo llamen para que se presente a las oficinas del club y firme el documento.

Erick Sánchez fue el preparador físico de la Selección de Costa Rica en tres mundiales y ahora está cerca de llegar a Saprissa. (Jose Cordero)

“Marcelo Tulbovitz se fue porque tenía una oferta. Yo hasta le dije: ‘Le doy al 30 de junio para que nos conteste’. Luego nos dijo que anunciáramos su salida porque no quería dar la impresión de estar usando a Saprissa como plataforma para buscar otras cosas. Con todo el respeto para Marcelo y lo que él significa, debo decir que en nuestro medio hay excelentes preparadores físicos; algunos han estado en tres mundiales con selecciones, con gente sumamente exigente, y es con ellos que estamos hablando para el reemplazo”, dijo Roberto Artavia, presidente de Saprissa, en Radio Columbia.

En la entrevista con la radioemisora, Artavia dio a conocer que están cerca de sumar a otra figura en un puesto clave: el gerente deportivo. Incluso, Artavia reconoció que Bertony Robinson, quien laboró en Sporting y con el Antigua de Guatemala, es candidato al puesto.

“Bertony es un nombre que está ahí, es uno de los nombres que estamos considerando, pero yo esperaría que en las próximas semanas encontremos cómo hacer una terna y evaluar varias opciones”, manifestó Roberto Artavia.

Bertoni Robinson es fuerte candidato para asumir la gerencia deportiva de Saprissa. (Lilly Arce Robles.)

Artavia añadió que, para el puesto de gerente deportivo, hicieron una revisión de la estructura organizacional y crearon una comisión técnica que la integran Erick Lonis, José Francisco Porras, Omar Hernández como gerente general y él.

“Claramente, el tema técnico lo llevan Erick y Porras; nosotros estamos ahí, uno para aprender y conocer las diferentes formas en que se toman estas decisiones y, segundo, para validar las decisiones desde un punto de vista organizacional y presupuestario”, indicó Artavia.

El jerarca morado comentó que le solicitaron a Lonis generar una terna de candidatos.

“Ya hay por lo menos una persona (Bertony Robinson) y se sigue alimentando, y esperaría tomar pronto una determinación”, dijo Artavia, quien destacó que, al contratar a un gerente deportivo, Erick Lonis no se marcha de la institución.

“Erick sigue jugando un papel importante en el equipo. Un gerente deportivo va a estar en una función, voy a decir, de ejecutar acciones dictadas por la comisión técnica y donde, en grandes negociaciones, posiblemente Erick continúe llevando una parte importante de la voz cantante. Es un perfil que tiene que acomodarse a una estructura de gobernanza”, mencionó Roberto Artavia.

Saprissa, de momento, solo ha confirmado un refuerzo en la planilla para el próximo torneo: se trata del extremo izquierdo Andrey Soto, proveniente de Pérez Zeledón.

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