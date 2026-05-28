Saprissa revela la verdad sobre Ariel Rodríguez: hasta Kendall Waston intervino en su renovación

Ariel Rodríguez extendió su contrato por un año más con el Deportivo Saprissa.

El lunes pasado, Saprissa dio a conocer que renovó a Ariel Rodríguez por un año más.

Antes del acuerdo, mucho se especuló en redes sociales y en algunos medios; se mencionó que la negociación se cayó.

Se llegó a decir que los morados le ofrecieron un año y que, al firmar el contrato, solo era por seis meses, lo que enfadó a Ariel. Y dentro del torrente de especulaciones, se mencionó si en Saprissa no querían que Ariel alcanzara a Evaristo Coronado como goleador histórico del club; está a 14 tantos de llegar a los 164 que marcó Evaristo.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, quien concedió una entrevista a Radio Columbia, aclaró cómo estuvo el estira y encoge con Rodríguez.

“Erick y yo nos reunimos con Ariel y le hicimos un planteamiento. A él no le gustó porque nosotros queríamos ir semestre a semestre y nos lo hizo saber. Nunca diría yo que se rompió la negociación; siempre estuvimos en contacto y conversando, pero le dijimos: ‘Pensalo un poco y volvemos a hablar”, dijo Artavia, quien agregó que luego se dio todo lo que se da en estos casos.

“Los medios opinan, la gente opina, aparecen ‘asesores’ recomendando, pero a mí, y lo digo con toda franqueza, me convencieron Hernán Medford, Erick Lonis y, más importante, Kendall Waston. Conversando con ellos tres sobre el papel de Ariel, no solo como goleador, cerrando en el último momento, abriendo las líneas, yéndose a los extremos, sacando faltas, metiendo goles, Ariel tiene un papel importante en el equipo y, desde el punto de vista estadístico, no había duda de que lo queríamos ahí”, destacó Artavia.

El jerarca morado volvió a resaltar el papel de Kendall Waston cuando habló con él sobre el delantero.

“Conversando con Waston, él me hizo ver muy claramente la importancia de tener peso morado, de tener trayectoria morada, de tener cantera morada en el camerino de Saprissa, y esa fue la última puntadita para que yo llamara a Erick Lonis y le dijera: ‘Erick, negociá abiertamente con Ariel porque definitivamente quiero que se quede en el equipo’, y así tal cual fue la decisión”, expresó Roberto Artavia.

Para el presidente morado no hay más explicación con el tema de Ariel.

“Algunos se han dado más importancia de la cuenta diciendo ‘yo moví’, ‘yo cedí’, ‘Saprissa cedió’; no hay tal. Tiene que ver con rendimiento en cancha, tiene que ver con la persona y trayectoria, la edad y la disposición física de Ariel. Ariel es una persona sin lesiones graves a través de su carrera; es una persona que, en los parámetros —voy a decir de performance— que hoy se miden en el fútbol, lo ponen en un nivel alto”, dijo Artavia.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, aseguró que le dijo a Erick Lonis que firmara a Ariel Rodríguez, que él lo quería en el equipo. (Jose Cordero/José Cordero)

Para el jerarca saprissista, el atacante estaba preparado para cumplir y cumple una labor en el equipo.

“Aparte de todo lo que he dicho, Ariel cumple una labor fundamental, no solo en el camerino, sino en transmitir el ADN y los valores de Saprissa hacia los jugadores más jóvenes o los que llegan de afuera a la planilla”, expresó Roberto Artavia.

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