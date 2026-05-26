Los goles de Ariel Rodríguez se quedan en Saprissa

Saprissa sigue con los movimientos en su planilla; no solo anunció la llegada de Andrey Soto como nuevo refuerzo para el próximo torneo, sino que ratificó la continuidad del delantero Ariel Rodríguez.

“El Deportivo Saprissa informa que el delantero Ariel Rodríguez Araya llegó a un acuerdo para renovar su contrato con nuestra institución por un periodo de dos torneos cortos”, informó Saprissa.

Ariel era uno de los seis jugadores que finalizaron contrato. Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco no siguen en el club, Ariel renovó y falta por definir el futuro de Mariano Torres, capitán del equipo, y del delantero panameño Newton Williams.

“Desde que el ariete llegó a nuestra institución en setiembre de 2012 y, salvo algunas incursiones en el futbol de Vietnam y Tailandia, únicamente ha jugado con la camiseta del club Morado”, destacó Saprissa sobre Ariel Rodríguez.

Tras unos días de negociación, Ariel Rodríguez llegó a un acuerdo para seguir vistiendo la camiseta de Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

En el comunicado enviado a la prensa, los morados señalaron que Ariel posee 150 goles con el club luego de 436 juegos disputados.

“Con esta renovación, Ariel Rodríguez continuará ampliando su legado como uno de los grandes referentes de nuestra institución, defendiendo con orgullo y compromiso los colores del Deportivo Saprissa. En total contabiliza diez Campeonatos Nacionales, dos torneos de Copa, dos Supercopas y una Recopa”, señaló Saprissa.

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