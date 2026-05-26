Saprissa confirma su primer refuerzo

Saprissa confirmó la contratación de su primer fichaje para el próximo Torneo de Apertura 2026.

Lo que días atrás se venía comentando, el cuadro morado lo hizo oficial: Andrey Soto es nuevo jugador del equipo.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la contratación del futbolista Andrey Soto por un periodo de dos años”, comunicó Saprissa.

El cuadro tibaseño añadió que a sus 23 años, Soto llega a la institución para reforzar al primer equipo masculino de cara al Torneo de Apertura 2026, tras acumular experiencia en clubes como San Carlos, Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón.

“El jugador inició su carrera profesional a muy corta edad. Con apenas 15 años vivió su primera experiencia en la Primera División con su natal San Carlos, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en debutar en la máxima categoría del fútbol costarricense”, destacó Saprissa.

Andrey Soto (17) dejó las filas de Pérez Zeledón para unirse dos años a Saprissa. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Además, el futbolista ha formado parte de distintos procesos de la Selección Nacional de Costa Rica en categorías Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Sub-20.

Asimismo, recibió su primera convocatoria oficial a inicios de este año para los amistosos ante Jordania e Irán, bajo la dirección del técnico Fernando Batista.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Andrey Soto al club más ganador de Centroamérica y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera”, resaltó Saprissa.

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