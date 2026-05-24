‘Anhelaba vestir la camisa de Saprissa’: Mejor amigo de Andrey Soto revela su lado menos conocido

Se criaron juntos y se conocen a ojos cerrados, como una de esas amistades verdaderas que se forjan desde la niñez y que terminan siendo para siempre. Por eso, Fabián Pérez puede hablar mejor que nadie de Andrey Soto, el futbolista de 23 años que pronto será anunciado como fichaje del Deportivo Saprissa.

Lo primero que dijo Fabián Pérez ante una consulta de La Nación es que Andrey “es un muchacho muy esforzado, muy sacrificado y muy apasionado por lo que hace”.

El fútbol y la vida los hicieron conocerse en San Carlos y desde que tenían 12 años se convirtieron en los mejores amigos.

“Crecimos juntos en la casa de mis abuelos. Hicimos ligas menores desde prospectos hasta el primer equipo, y la verdad siempre he estado en el día a día de él. Sé los momentos buenos y no tan buenos que él ha tenido que afrontar, no solo en el fútbol, sino en la vida”, apuntó Fabián Pérez.

Contó que de Andrey Soto admira la valentía con la que desde pequeño le tocó afrontar una gran prueba, sin entrar en detalles, porque no era necesario, pero lo que dijo fue más que suficiente.

“A los 12 años su mamá tuvo un problema de salud, que lo hizo tener que madurar a temprana edad y tomar un rol de adulto. Y yo siento que todavía tenés que vivir un poquito más de infancia.

”Pero a él le tocó esa parte de madurar rápido y siento que esa madurez, lo que a él le ha tocado afrontar a temprana edad, lo ha hecho la persona que es hoy, el jugador que es hoy”, afirmó.

No son solo ellos, porque Jeifer González también entra en ese pequeño clan de mejores amigos, inseparables, confidentes y camaradas.

“Ahorita que nos dimos cuenta de que Saprissa está interesado en Andrey, la verdad nos pusimos muy contentos y le poníamos que ojalá que se dé, porque nosotros somos testigos del esfuerzo, el sacrificio que él ha hecho y lo que él anhelaba vestir la camisa del Saprissa, porque sabemos que siempre ha sido un sueño de niño de él”, afirmó.

Muchas veces hablaron de eso, pero al verlo en este momento que está cumpliendo ese anhelo de pequeño, de llegar a la “S”; y que de paso formar parte de la Selección de Costa Rica, ellos no tienen palabras.

Fabián Pérez y Jeifer González no pueden sentir más orgullo y alegría por ver lo que su amigo ha logrado, dimensionando que apenas es el principio de lo que puede venir después.

“La verdad que Andrey ha sido una inspiración para nosotros también, haciéndonos ver que todo se puede en esta vida”, aseguró Fabián Pérez.

Al consultársele qué se puede esperar ahora que Andrey Soto llega a un equipo grande, a ese club en el que se veía de niño, el mejor amigo del nuevo futbolista del Saprissa tiene muy claro lo que pasará.

“Lo va a marcar por el hecho de que es el sueño de niño de él, que ahorita lo está cumpliendo; pero no tengo duda de que Andrey va a llegar, va a estar muy comprometido, va a ser muy esforzado, yo sé que se va a sacrificar y yo sé lo que ama esa camisa”, recalcó.

Fabián se siente plenamente convencido de que a su amigo le irá muy bien en el Saprissa, porque lo conoce mejor que nadie y sabe que esta es la oportunidad que siempre soñó.

“Esperemos que pueda aportar mucho y se dé a conocer quién es él. Tiene mucho para dar la verdad. Entonces, espero mucho de él. Siento que esta experiencia lo va a hacer evolucionar como futbolista, pero también como persona”, concluyó Fabián Pérez, quien acaba de graduarse en Estados Unidos y estaba jugando allá, en NCAA en Primera División.

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