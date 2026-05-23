Saprissa cerca de firmar al refuerzo que quiere desde hace tres años

Saprissa está cerca de hacer realidad el anhelo que tiene desde hace tres años.

“Es un jugador que cualquiera quisiera tener en su equipo”, dijo Vladimir Quesada hace dos años y 10 meses, cuando era técnico de los morados y reveló por qué pidió al futbolista.

En ese instante, el deseo de Vladimir no se cristalizó, pero, de cara al Apertura 2026, el conjunto tibaseño está a solo un paso de tenerlo en sus filas.

La Nación conoce que ya hay un acuerdo de palabra; solo falta la firma para que el extremo izquierdo, Andrey Soto, se una al plantel saprissista.

Andrey Soto tiene 23 años, es ficha de Pérez Zeledón y pasará a préstamo por un año a Saprissa.

“Lo que falta es firmar, pero ya hay un arreglo de palabra. Es probable que el lunes se firme el documento”, dijo una fuente vinculada a la negociación, que prefirió que no se revelara su nombre.

La fuente fue más allá y añadió que parte de lo que busca Pérez Zeledón es que los tibaseños le cedan a un jugador, y solicitaron al volante Kenneth González, una de las promesas de los morados, pero quien ha tenido poca participación con el equipo.

Saprissa considera que es positivo que Kenneth gane minutos en el cuadro generaleño y accedió, por lo que González pasaría a Pérez y Andrey Soto se vestiría de morado.

Andrey Soto (17) tiene todo listo para dejar Pérez Zeledón y unirse al Deportivo Saprissa. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Andrey pasó por todo el proceso de selecciones nacionales. Además, debutó en Primera División a los 15 años, en un partido contra Guadalupe, en 2018.

“Es un jugador que cumple con la versatilidad que pedimos en un club como Saprissa. Puede jugar en diferentes posiciones y sería bueno que venga a competir con el resto de futbolistas”, destacó Vladimir Quesada hace tres años.

La salida de Kenneth González no sería la única en el conjunto tibaseño, que valora ceder a préstamo a Rachid Chirino.

El extremo no tuvo éxito en el Clausura y clubes como San Carlos y el mismo Pérez Zeledón desean tenerlo en sus filas. La dirigencia morada analiza el paso a seguir, pero está anuente a ceder a Rachid.

Saprissa se ha movido con la planilla: no le renovó a Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco; quiere a Andrey Soto y cedería a Chirino. Además, está cerca de renovar por un año a Ariel Rodríguez; falta por finiquitar con Mariano Torres, quien se marchó de vacaciones a Argentina, y con el panameño Newton Williams.

Kenneth González es parte de la negociación de Saprissa con Pérez Zeledón por Andrey Soto. El volante morado pasaría a las filas de los generaleños. (DS /DS)

Tampoco sigue en la institución el uruguayo Marcelo Tulbovitz, quien no aceptó la oferta del club y este sábado salió del país rumbo a Uruguay.

Marcelo incluso aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje de despedida a los morados y a la afición nacional en general.

Tras disputar la final del Clausura contra Herediano, que ganó el cuadro florense, Saprissa envió a sus jugadores de vacaciones para regresar a la pretemporada en las primeras dos semanas de junio.

Para ese mes, el club ya debe contar con preparador físico y tener definido cuál de los extranjeros no sigue; recordemos que los morados cuentan con seis foráneos y el reglamento solo permite cinco por equipo.

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