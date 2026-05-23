Saprissa felicita a Hernán Medford

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este sábado es un día especial para Hernán Medford y en el Deportivo Saprissa lo tienen presente.

Cuando los aficionados esperan noticias de última hora por parte de cualquier equipo, el Deportivo Saprissa colgó un arte la mañana de este sábado en sus diferentes redes sociales, pero no correspondía a ninguna bienvenida; ni a otra salida del club, ni a una renovación de contrato.

Fue un mensaje para Hernán Medford, felicitándolo, debido a que este 23 de mayo es el día de su cumpleaños.

Este es el mensaje que Saprissa le dedicó este 23 de mayo a Hernán Medford. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

El “Pelícano” llega a 58 años de edad y él mismo en su cuenta de Instagram compartió un video, donde sus hijas y su nieta lo felicitan.

Pero no solo el técnico de la “S” está de manteles largos en una semana especial, pues Mariano Torres también cumplió años (39) el pasado 19 de mayo.

El argentino todavía tiene pendiente resolver su futuro y todo dependerá de la decisión que él tome.

La intención de Saprissa es que su capitán renueve su contrato al menos seis meses más.

Mariano Torres cumplió 39 años el 19 de mayo. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

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