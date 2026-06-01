Brasil se deleita con Panamá y le da baño de realidad en el Maracaná: vea todos los golazos

Con Neymar en el banquillo como espectador en primera fila y con el mítico Estadio Maracaná abarrotado, Brasil se despidió de su afición antes de emprender el viaje al Mundial 2026 y lo hizo con una victoria contundente de 6-2 frente a Panamá.
En el partido hubo golazos, no solo de la Canarihna, porque el remate de media distancia de Carlos Harvey para maquillar la paliza fue muy bueno.
Vieron acción los dos canaleros mundialistas que juegan en el fútbol nacional con Saprissa. Fidel Escobar fue titular; mientras que Tomás Rodríguez ingresó de cambio.
Culminado el juego, en el análisis de TVMax de Panamá, Blas Pérez fue muy claro en que a nadie le gusta perder de esa manera.
También consideró que encajar ese gol de Vinícius Jr apenas en el primer minuto del partido, provoca que el equipo “se bajonee”.
“Este partido era de aprendizaje y que más adelante no nos pase. Además, Brasil hace su despedida de una muy buena manera”, detalló Blas Pérez.
Por su parte, el exdelantero de Alajuelense, Gaby Torres, consideró que no todo fue malo y que Panamá va en mejoría. Él espera una mejor presentación el miércoles, en el partido de despedida de su selección en el Rommel Fernández ante República Dominicana.
En tanto que Julio César Dely Valdés consideró que este partido amistoso entre Brasil y Panamá presentó dos partes distintas, y que al menos él, saca cosas positivas de lo que fue el primer tiempo.
Los goles brasileños fueron obra de Vinícius (minuto 1), Casemiro (38), Rayan (52’), Lucas Plaquetá (59), Igor Tiago (62’) y Danilo (80′); descontaron para los canaleros autogol de Matheus Cunha (13′) y Carlos Harvey (83′).
Vea los goles en el partido Brasil y Panamá
1-0: Gol de Vinícius Jr (Minuto 1)
1-1: Autogol Cunha (Minuto 13)
2-1: Gol de Casemiro (Minuto 38)
3-1: Gol de Rayan (Minuto 52)
4-1: Gol de Lucas Paqueta (Minuto 59)
5-1: Gol de Igor Thiago (Minuto 62, penal)
6-1: Gol de Danilo Santos (Minuto 80)
6-2: Gol de Carlos Harvey (Minuto 83)
QUE GOLAÇO! Brasil 6x2 Panamá!