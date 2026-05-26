Panamá revela su lista para el Mundial 2026 y Saprissa llenará sus arcas

Thomas Christiansen anunció su lista final con los 26 elegidos para integrar la Selección de Panamá y el llamado no solo despertaba atención total en territorio canalero, sino que también había noticias con alusión directas al Deportivo Saprissa.

Los morados cruzaban los dedos para que Fidel Escobar y Tomás Rodríguez estuvieran en esa lista, por los jugadores, pero también porque eso implica un jugoso ingreso económico para el club. Y ambos van para el Mundial.

Aunque la FIFA todavía no oficializa los montos, se estima que Saprissa podría recibir $700.000, cerca de ¢321 millones ante el llamado de sus jugadores.

¿Quiénes son los elegidos por Thomas Christiansen?

Panamá se encuentra en el grupo L del Mundial 2026 y su estreno será ante Ghana, el 17 de junio. Seis días después actuará ante Croacia y el 27 de junio se enfrentará contra Inglaterra.

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