Puro Deporte

Panamá revela su lista para el Mundial 2026 y Saprissa llenará sus arcas

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez se encontraban en la prelista, ¿irán al Mundial 2026?

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Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín
Fidel Escobar clasificó al Mundial 2026.
Fidel Escobar estará presente en el Mundial 2026. (Foto tomada de Instagram Fepafut. /Foto tomada de Instagram Fepafut.)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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